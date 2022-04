Dzień Ziemi 2022 . Sprawdź, jak ograniczyć swój "ślad wodny" i przeczytaj apel naukowców

"Ślad wodny" to nie tylko oszczędzanie wody w kranie

Podczas promocji tegorocznego Dnia Ziemi Instytut Ochrony Środowiska zwraca uwagę na pojęcie "śladu wodnego". Mówi ono o tym, że woda, jaką zużywamy, to nie tylko ta, którą pijemy, czy wlewamy do wanny, ale również ta, którą pochłonął proces produkcji pokarmów i przedmiotów, jakie kupujemy. O tym, że oszczędzanie wody np. podczas mycia zębów jest bardzo ważne, wie każde dziecko w przedszkolu. Okazuje się jednak, że powinniśmy zwrócić także uwagę na wodę, którą zużywamy pośrednio. Instytut Ochrony Środowiska podpowiada, jak możemy ograniczyć nasz "ślad wodny":

Bezpośrednie zużycie wody ograniczysz:

Zakręcając kran podczas mycia zębów i mydlenia rąk.

Biorąc prysznic zamiast kąpieli w wannie (pamiętając, że podczas brania prysznica woda nie musi lecieć cały czas!).

Wybierając wodooszczędne urządzenia AGD.

Włączając urządzenia, dopiero gdy są zapełnione (ale nie przepełnione).

Jeśli zmywasz tradycyjnie, zakręcając kran lub używając miski.

Zbierając deszczówkę np. do podlewania roślin.

Pośrednie zużycie wody ograniczysz:

Kupując tylko potrzebne rzeczy, szczególnie jedzenie.

Ograniczając ilość wyrzucanego pożywienia poprzez wykorzystywanie w kuchni wszystkich dostępnych produktów, które nadają się jeszcze do spożycia.

Kupując artykuły o możliwie niskim śladzie wodnym.

Wybierając producentów, którzy dbają o zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi wykorzystywanymi w procesie produkcji.

Naukowcy apelują: "Sorry, nie taki mamy klimat!. Przestańmy zaprzeczać nauce".

W Dniu Ziemi grupa ponad 100 polskich naukowców i naukowczyń opublikowała apel wzywający wszystkich obywateli do podjęcia działań dla ratowania Ziemi:

„POSŁUCHAJCIE NAS I DZIAŁAJMY RAZEM DLA KLIMATU. Nie wolno dłużej zwlekać. Wszyscy mamy wkład w zmianę klimatu, więc wszyscy podejmijmy wysiłek, by ją spowolnić. Nie mamy drugiej planety – musimy uratować tę jedną".

Przestańmy zaprzeczać nauce – to samobójcza strategia. Nie pozwólmy, by argumenty paranaukowe czy nieaktualna wiedza były stawiana na równi z wynikami wieloletnich badań. Nie możemy dłużej być obojętni wobec aktów napędzania zmiany klimatu i wobec pozornych działań proklimatycznych. Przyszłość ludzkości to za duża sprawa, by poświęcić ją dla krótkowzrocznych i doraźnych politycznych czy biznesowych celów."

Na stronie apelklimatyczny.pl, gdzie znajduje się pełna treść apelu, można złożyć swój podpis i w ten sposób wesprzeć głos naukowców.

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022 - eksperci debatują nad klimatem

W dniach 20-22 kwietnia odbywa się Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022 W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, a także w dostępnej dla wszystkich w Polsce i Europie przestrzeni online organizowane są debaty z udziałem ekspertów z Polski i ze świata, którzy pochylają się nad takimi tematami, jak pomysły na osiągnięcie neutralności klimatycznej, ekogospodarka XXI wieku, czy partnerstwo dla klimatu. Poruszone zostaną także tematy związane z geologią: wykorzystanie energii geotermalnej, zasoby wodne oraz badania paleoklimatu w przeszłości geologicznej Ziemi.

Wydarzenie, realizowane w formule hybrydowej i transmitowane telewizyjnego studia, oglądać można bezpłatnie i bez rejestracji na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych, a także na platformach Linkedin i Twitter.