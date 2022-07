Klienci coraz częściej dostają wiadomości, mogące stać się źródłem problemów. To sms lub maile, które wyglądają jak te od operatorów energii, usług teleinformatycznych czy banków. Z reguły mają załączniki lub linki, w które nie wolno klikać. Enea ostrzega swoich klientów, co mogą zawierać, a to tylko przykład ostrzeżeń.

fot. pixabay.com