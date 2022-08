Godziny karciane, czyli dodatkowe, nieodpłatne godziny pracy nauczyciela zlikwidowała Anna Zalewska z PIS. Mówiła o nich, że są nielegalne i apelowała do nauczycieli, żeby się na nie nie godzili. Dziś minister Przemysław Czarnek znowu wprowadza je do szkół. Ogłosił, co nauczyciel ma robić podczas godziny, za którą nikt mu nie płaci.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl