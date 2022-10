Zaczynający się sezon grzewczy będzie trudny. Wiele osób czeka na wsparcie, jakie można dostać w ramach dodatków do ogrzewania, które mają pomóc w pokryciu wysokich kosztów grzewczych. Jedną z rekompensat stanowi dodatek do pelletu, którego wysokość wynosi 3 tys. złotych. Jak otrzymać dofinansowanie i jak wypełnić wniosek o dopłatę do pelletu? Podpowiadamy.

Fot. Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl