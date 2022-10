Kolejna reakcja na serial "Eksperyment". RPO zbada sprawę wykorzystywania komórek macierzystych

Zobacz wideo

Biuro RPO poinformowało, że Rzecznik monitoruje kwestię wykonywania eksperymentów leczniczych z wykorzystaniem komórek macierzystych, oferowanych pacjentom za opłatą.

"Ostatnio media podały informacje o klinice, w której prowadzono eksperyment medyczny z wykorzystaniem komórek macierzystych, w wyniku którego część pacjentów miała doznać uszczerbku na zdrowiu. Sprawa ta stała się kolejnym przyczynkiem do dyskusji nad bezpieczeństwem tego rodzaju badań, sposobem ich reklamowania i oferowania pacjentom oraz etycznością pobierania opłat za udział" - czytamy w komunikacie.

RPO przypomniał w nim także rekomendacje jakie przedstawił Zespół ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej ds. terapii komórkowych i komórek macierzystych. Wystąpił o stanowisko w tej sprawie do ministra zdrowia. Ponadto biuro RPO zwróciło się do kliniki, w której doszło do eksperymentu, aby zbadać m.in. czy pacjenci byli informowani o możliwych skutkach ubocznych zabiegu. Pytania w związku ze sprawą skierowano także do prokuratury.

"Eksperyment". Serial podcastowy tokfm.pl

Temat terapii komórkami macierzystymi w Polsce to problem dużo większy, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Część lekarzy mówi wprost - to intratny biznes. Zaczynając od drogiego bankowania komórek macierzystych, na kosztownych terapiach eksperymentalnych kończąc - pacjentom sprzedaje się nadzieję na wyleczenie nieuleczalnych chorób. Ale brakuje dowodów naukowych, a ten, kto głośno próbuje mówić o niebezpieczeństwie, spotyka się z próbą uciszania.

Punktem wyjścia dla serialu dokumentalnego Michała Janczury stała się historia Roberta, mężczyzny, który cierpiał na retinopatię barwnikową, nieuleczalną chorobę genetyczną, i który zdecydował się zapłacić 14 tys. zł, by poddać się eksperymentowi leczniczemu z wykorzystaniem komórek macierzystych wstrzykiwanych wprost do oka. Wierzył, że to dla niego jedyna szansa na wyzdrowienie. - Kasia, ja będę widział całe życie. To jedyna możliwość dla mnie, że będę do końca życia sprawny - mówił wówczas do swojej partnerki.

Jak twierdzą pacjenci, z którymi rozmawialiśmy, przekonywano ich, że zabieg jest całkowicie bezpieczny. Dziś wiemy, że nie potwierdzały tego jednak żadne uznane badania naukowe, a wielu naukowców miało wręcz odrębne zdanie na ten temat. - Nie było nigdy mowy, że mogą być jakieś przeciwwskazania do wykonywania tego zabiegu, ani że może wystąpić jakiś niepożądany efekt - twierdzi Katarzyna Kielska, była partnerka Roberta. Sam zabieg nie był też ubezpieczony i Robert o tym wiedział. Mimo to zapłacił i pojechał do Warszawy.

Moment kulminacyjny nastąpił w maju 2018 r. Wtedy do komory ciała szklistego Roberta podano mezenchymalne komórki macierzyste. Zabieg wykonano na obojgu oczach jednocześnie. Wychodząc z kliniki, Robert - zgodnie z relacją Katarzyny - nie widział nic. Wrócili do domu i czekali na obiecaną poprawę. Ale ta nie nadchodziła. Wkrótce pojawiły się komplikacje - Robertowi odwarstwiła się siatkówka i konieczna była skomplikowana operacja...

Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Komórki macierzyste są w Polsce reklamowane jako lek na wiele chorób, w tym autyzm, stwardnienie zanikowe boczne czy nowotwory. W kolejnych odcinkach serialu "Eksperyment" Michał Janczura opowiada o poszukiwaniu cudownego leku i sprzedaży nadziei pacjentom, którym choroba zamknęła wszystkie drogi wyjścia. W tle pojawiają się duże pieniądze, polityczne wpływy i marzenie o przejściu do historii.

"Eksperyment". Jak słuchać?

Serial przygotowuje dziennikarz TOK FM Michał Janczura, autor m.in. "Pieczy" czy "Folwarku", któremu w zbieraniu informacji pomagają: Adrian Wojtasik i Michał Tomasik. O oprawę graficzną zadbał Bartosz Dąbrowski. Producentką jest Magda Birecka.