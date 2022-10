Lawinowo rosną problemy z wypłacalnością Polaków i liczba egzekucji komorniczych. Coraz częściej mamy więc obawy o to co i ile może zabrać komornik. Czy może zablokować środki ze świadczeń dodatkowych takich jak 500+ lub dodatki do ogrzewania? Wyjaśniamy, które świadczenia są "bezpieczne", a które podlegają egzekucji komorniczej.

&Fot. Dominik Sadowski / Agencja Wyborcza.pl