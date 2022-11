Jak podaje portal Ddwloclawek.pl z około 5,6 tys. złożonych wniosków o dodatek węglowy około 300 zostało rozpatrzonych odmownie, natomiast około 2,6 tys. wnioskodawców otrzymało już pieniądze. O wypłacie zdecydowała głównie kolejność złożenia wniosku. Natomiast, kiedy dodatki węglowe we Włocławku otrzyma reszta wnioskodawców, na razie nie wiadomo, gdyż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie ma już pieniędzy.

- Gmina Miasto Włocławek nie otrzymała pełnych środków na realizację tego zadania. Wyczerpaliśmy pełną pulę 7 milionów 200 tysięcy złotych, które zostały nam przyznane w pierwszej transzy. Czekamy na kolejne 14 mln zł na realizację zadania. Nie wiemy, kiedy te pieniądze do nas wpłyną, dlatego też nie wypłacamy w tej chwili dodatków węglowych – mówi w portalu Ddwloclawek.pl Piotr Grudziński, dyrektor MOPR we Włocławku.

Okazuje się też, że we Włocławku z około 250 mieszkańców, którzy złożyli wniosek o dodatek na inne źródła ciepła (np. drewno, pellet, gaz), jeszcze nikt nie otrzymał pieniędzy.

- Złożyliśmy do wojewody zapotrzebowanie całościowe na 20 mln zł, a dostaliśmy 7,2 mln. Pamiętajmy, że nie wypłacimy środków od razu, kiedy wpłyną na konto miasta. Oprócz decyzji wojewody musi być jeszcze głosowanie Rady Miasta, żeby przyjąć te środki do budżetu - podkreśla Piotr Grudziński.

Dodatek węglowy z poślizgiem? Problem nie tylko we Włocławku…

Włocławek to nie jedyna gmina, w której brakuje pieniędzy na wypłaty dodatków węglowych i innych dofinansowań do ogrzewania i nie jedyne miejsce w Polsce, gdzie urzędnicy nie potrafią określić, kiedy będą mogli wypłacić pieniądze. Podobna sytuacja jest np. w Starachowicach.

Tam do Centrum Usług Społecznych do końca października br. wpłynęło ponad 3,5 tys. wniosków o dofinansowanie do ogrzewania, z czego kilkaset zostało odrzuconych.

- Na dzień 24.10.2022 wpłynęło do CUS - 3 638 wniosków, z czego 2 870 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a pozostałe 768 zostało odrzuconych z różnych powodów: podwójne dotyczące jednego gospodarstwa domowego, błędnie wypełnione np. nie na to źródło ogrzewania, którego dotyczy wniosek, błędnie skierowane do nas zamiast do gminy właściwej ze względu adres zamieszkania - informuje Centrum Usług Społecznych w Starachowicach.

- Wnioski na dotacje zostały złożone do wojewody na kwotę 13 323 242,00 zł, wypłacono 4 872 000,00 zł, oczekujemy na pozostałe środki w wys. około 8 000 000 milionów złotych - przekazuje starachowickie CUS.

Dodatek węglowy. Do kiedy i gdzie można złożyć wniosek o dodatek węglowy? Przypominamy

Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł to kwota jaką otrzymają właściciele gospodarstw domowych, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Samorządy rozpatrując wnioski, mają brać pod uwagę źródła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

Osoby, które chcą jeszcze złożyć wniosek o dodatek węglowy, mają czas do 30 listopada 2022 r. Jak informuje portal gov.pl "dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r."

Wniosek można złożyć:

online przez ePUAP

osobiście w urzędzie gminy.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym

20 października 2022 roku Sejm podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany dotyczącej tzw. dodatku węglowego. Teraz dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przyznawany jest na źródło ciepła w gospodarstwie na zasadzie jeden dodatek na jeden adres. Poprawka w ustawie umożliwi wypłatę dodatku do węgla każdemu z gospodarstw domowych mieszkających pod tym samym adresem.

Źródło: eska.pl/ ddwloclawek.pl/ Gov.pl