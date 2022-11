Zwolnienia grupowe 2022. Coraz więcej firm tnie koszty

Masowe zwolnienia pracowników zapowiada coraz więcej działających w Polsce zakładów pracy. Wśród nich wymienić można takie firmy jak producent autobusów MAN, polski oddział Velux, aplikacja Booksy, fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, sieć kin Helios czy polski oddział Shopee.

Firma MAN zajmująca się produkcją autobusów poinformowała, że jest zmuszona zwolnić 860 osób (czyli 30 proc. pracowników) w swoim zakładzie w Starachowicach. Powodem jest spadek sprzedaży.

Jeszcze w 2019 roku konsorcjum sprzedało 7400 pojazdów, w 2021 r. już 4,600, a 2022 po dziewięciu miesiącach udało się sprzedać ich zaledwie 2800.

- Ze względu na pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej, spowodowane wojną w Ukrainie i związany z tym wzrost kosztów materiałów i energii, w perspektywie krótko- i średnioterminowej nie można spodziewać się znaczącej poprawy sytuacji rynkowej i sprzedażowej, a tym samym rozwoju działalności autobusowej. Z tych względów konieczne jest pilne dostosowanie struktury tego obszaru biznesowego – można przeczytać w oficjalnym komunikacie firmy MAN.

Kolejną firmą, która ogłosiła w tym roku masowe zwolnienia pracowników w swoich polskich fabrykach w Gnieźnie oraz w Namysłowie, jest polski oddział producenta okien dachowych Velux – firmy, która ze względu na cięcia kosztów wprowadziła już wcześniej czterodniowy tydzień pracy. Nie wiadomo, ile osób straci tu pracę, wciąż trwają rozmowy ze związkami zawodowymi w tej sprawie. Jak argumentują przedstawiciele firmy, grupa VELUX odnotowuje "spowolnienie sprzedaży na kluczowych rynkach europejskich", co spowodowało "konieczność ograniczenia produkcji".

O masowych zwolnieniach w 2022 roku poinformowali niedawno także przedstawiciele polskiego oddziału Shopee, należącej do singapurskiego koncernu Sea Limited platformy e-commerce o zasięgu globalnym. Firma nie chce podać, dokładnie, ilu polskich pracowników zwolnienia dotyczą, w skali globalnej ma to być mniej niż 10 proc. - podaje serwis Wirtualne Media.

Już latem tego roku polska aplikacja Booksy, zatrudniająca ponad tysiąc osób, zapowiedziała zwolnienia nawet kilkudziesięciu pracowników.

Z kolei Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, która produkuje wyroby dla branży motoryzacyjnej, zwolni ponad 100 osób. Wszystko przez stagnację oraz wyższe ceny prądu.

Producent płytek ceramicznych Cerrad zapowiedział z kolei zwolnienie 350 osób.

Grupowe zwolnienia w 2022 r. zapowiedziała też sieć kin Helios, której właścicielem jest grupa kapitałowa Agora. Spółka ma już za sobą proces konsultacji z przedstawicielami pracowników. Zwolnienia obejmą maksymalnie 53 pracowników. Dodatkowo podjęto decyzję o nieprzedłużaniu wybranych umów i nie obsadzaniu wakatów, co zmniejszy liczbę zatrudnionych o kolejne 16 etatów.

Zwolnienia pracowników zapowiedziane przez Agora S.A. zostaną przeprowadzone w dniach od 17 listopada do 16 grudnia 2022 r. i obejmą w sumie do 84 pracowników – to 5,9 proc. wszystkich zatrudnionych.

W Polsce coraz gorsze warunki dla prowadzenia biznesu. Najgorsze są ceny prądu i gazu

Według badania CBM Indicator przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan prawie 70 proc. działających w Polsce firm uważa, że w ostatnim półroczu pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. W tym czasie w Polsce zawieszono działalność ponad 161 tysięcy firm, zamknięto ich blisko 105 tys. To o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. A nadchodzący 2023 rok nie zapowiada żadnej poprawy – czytamy we "Wprost".

Jak powiedział Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", nadciągający kryzys "niby nie dotyka wszystkich jednakowo, bo jeżeli chodzi o ceny prądu czy gazu, to jedni zużywają go więcej, inni mniej" - będzie on jednak dużo szerszy.

- Pewnie będzie recesja. Na pewno będzie bolało – tłumaczył ekspert. Według niego zamrożenie cen prądu dla małych i średnich firm daje nadzieję, że część z nich przetrwa. Bez tego byłby "armagedon".

Problemem pozostają nadal ceny gazu, których rządowe zamrożenie jak dotąd nie objęło. Z powodu drastycznych podwyżek na rynku tego surowca, masowe zwolnienia pracowników ogłosiła wspomniana wyżej firma Cerrad.

Kryzys nie tylko w Polsce. Zwolnienia grupowe 2022 zapowiada m.in. ten technologiczny gigant

Nie tylko globalna sieć e-commerce Shopee, która ma swój oddział w Polsce, zapowiada zwolnienia pracowników na całym świecie. Również Amazon ogłosił, iż niedługo będzie zmuszony do pożegnania ok. 10 tys. pracowników. Ma to być największa fala zwolnień od powstania koncernu w 1994 r. – poinformował w poniedziałek cytowany przez PAP "New York Times". Powołując się na "wtajemniczone źródła", amerykański dziennik podaje, iż zwolnienia w spółce mają zacząć się już w przyszłym tygodni.

Amazon to już kolejna globalna spółka technologiczna, która przeprowadzi zwolnienia grupowe w 2022 roku. W listopadzie 2022 r. 11 tys. pracowników zwolnił koncern Meta. Masowe zwolnienia pracowników ogłosiły też m.in. Twitter, Lyft, Stripe i Snapchat.