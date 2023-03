Legnica. Dziki padają na oczach mieszkańców. Ulice patroluje straż miejska

Zobacz wideo

"Kilka dni temu w rejonie Al. Zwycięstwa znaleziono osiem martwych sztuk, a z okolic AquaFunu służby miejskie zabrały dwa martwe warchlaki. Jak informuje legnicki ratusz, w granicach miasta w ciągu tygodnia padło 25 chorych dzików. Ulice patroluje straż miejska" - informuje portal Polsatnews.pl.

- Wcześniej znajdowaliśmy co jakiś czas po jednej sztuce. Teraz - w ciągu zaledwie jednego tygodnia - musieliśmy usunąć i zutylizować aż 25 padłych osobników – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Sławomir Masojć. Jak dodał dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta w Legnicy, miejskie służby używają różnych metod, aby zwierzęta odstraszyć. - Stosujemy różnego rodzaju preparaty zapachowe, czyli gdy one zbliżają się do posesji czy innych miejsc zasiedlanych przez ludzi, to je odstrasza. Przechodzą wtedy do miejsc mniej uczęszczanych, jak parki i nieużytki na terenie miasta – wyjaśnił.

Pierwsze przypadki ASF (afrykańskiego pomoru świń) odnotowano w Polsce w lutym 2014 roku. To szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, dziki.

