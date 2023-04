Agnieszka Holland kręci film o kryzysie na granicy z Białorusią. "W Polsce rasizm jest odarty z maski, kostiumu"

Zobacz wideo

Trwają zdjęcia do najnowszego filmu Agnieszki Holland. Jak mówiła reżyserka w "Pierwszym Śniadaniu w TOK-u", ma on opowiadać historię uchodźców, którzy znaleźli się na polsko-białoruskim pograniczu. - Akcja dzieje się mniej więcej przed rokiem, kiedy zaczął się kryzys humanitarny na granicy. To bardzo mnie poruszyło, bo uświadomiło mi, że ta sytuacja - w sensie moralnych wyborów, przypomina mi inne filmy, które robiłam i które działy się w odległej historii - powiedziała w rozmowie z Piotrem Maślakiem.

Holland dodała, że wydarzenia z okolic polsko-białoruskiej granicy uruchomiły pytania i wyzwania, przed którymi nie staliśmy od bardzo dawna. - Wydawało mi się, że jako twórczyni powinnam się z tym zmierzyć, skoro dzieje się to tuż obok mnie. To nasz obowiązek, ponieważ ten problem nie zniknie, on będzie narastał - podkreśliła.

"Nie wierzę w solidarność chrześcijan"

Reżyserka przypomniała też, że historia uchodźców, którzy próbują dostać się do Polski, to dramaty konkretnych ludzi, którzy cierpią i potrzebują naszej pomocy. A my - jako chrześcijański kraj - im odmawiamy im pomocy. - Nie wierzę w solidarność chrześcijan, niestety. Jest z nią bardzo trudno, szczególnie, jak patrzę na taki ostentacyjnie chrześcijański polski rząd, to nie widzę tam tego typu solidarności - stwierdziła gorzko.

I dodała, że "żyjemy w pewnej społecznej, moralnej schizofrenii".

"Rasizm odarty z maski"

Agnieszka Holland nie ma wątpliwości, że za niechęcią do pomocy uchodźco, którzy próbowali i próbują dostać się do naszego kraju przez granicę z Białorusią, stoją rasistowskie uprzedzenia. - Rasizm jest zjawiskiem, które też nie jest czysto polskie, ale w Polsce on jest odarty z maski, kostiumu. Dlatego można go wyraźniej zobaczyć i może też można go leczyć, w jakiejś dłuższej perspektywie. Nie wiem - oceniła w rozmowie z Piotrem Maślakiem.

Zdaniem reżyserki rasizm jest bardzo silny w wielu współczesnych społeczeństwach. - Kiedy śledzę zachowania internetowe i komentarze moich rodaków czy Amerykanów, to widzę, że to problem, z którym nie potrafią się zmierzyć. Myślę, że stoi za tym jakiś głębszy lęk przed utratą przywilejów - wskazała.

Według reżyserki antyuchodźcza narracja rządu trafiła więc na podatny grunt. - Okazała się skuteczna. Wmówiono ludziom, że ciemniejszy kolor skóry niż nasz, to dostateczny powód, żeby uwierzyć, że oni nie są ludźmi i przedstawić ich przede wszystkim jako broń Łukaszenki - powiedziała Holland. Podkreśliła także, że "potrzebna jest jakaś kontrnarracja". - Nie wyobrażam sobie, że jeżeli będziemy o tym mówić, jeżeli zrobię jeden film czy powstanie inny film, że to zmieni totalnie narrację. To jest kropla, która drąży skałę - podsumowała Agnieszka Holland.

Posłuchaj całej rozmowy Piotra Maślaka z Agnieszką Holland: