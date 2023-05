Matura 2023. CKE opublikowała arkusze egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule zdają je tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących, w starej - tegoroczni absolwenci czteroletniego technikum, szkół branżowych II stopnia i abiturienci ze starszych roczników.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym, niezależnie od tego czy zdawany w nowej, czy w starej formule, rozpoczął się o godz. 9.00. Maturzyści z techników i szkół branżowych II stopnia na napisanie go mieli 170 minut, a maturzyści z liceów ogólnokształcących 240 minut.

>>> Oto arkusz egzaminacyjny w formule 2023 <<<

>>> Oto arkusz egzaminacyjny w formule 2015 <<<

Matura 2023. Takie tematy pojawiły się na egzaminie dojrzałości z języka polskiego

"Człowiek - istota pełna sprzeczności" i "Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem", takie tematy - według maturzystów z liceów - były do wyboru na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Natomiast maturzyści z techników pisali rozprawki, których tematy odnosiły się do fragmentów "Pana Tadeusza" i "Przedwiośnia".

Matura 2023. Terminy egzaminów

5 maja (piątek) rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.

8 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego i z języka łacińskiego i kultury antycznej. 9 maja (wtorek) rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii. 10 maja (środa) rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 11 maja (czwartek) rano będzie egzamin z biologii, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 12 maja (piątek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

15 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii muzyki. 16 maja (wtorek) rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym. 17 maja (środa) rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 18 maja (czwartek) rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 19 maja (piątek) rano będzie egzamin z fizyki, po południu z historii sztuki.

22 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 23 maja (wtorek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Sesja ustnych egzaminów maturalnych rozpocznie się 10 maja, potrwa do 23 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 1 do 19 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 1-19 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 5-7 czerwca.

Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia: 21 sierpnia będą poprawkowe egzaminy ustne, 22 sierpnia poprawkowe egzaminy pisemne.

Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 8 września.

CKE 8 września ma opublikować wyniki tegorocznych matur, uwzgledniające sesję główną majową, dodatkową czerwcową i poprawkową sierpniową.

