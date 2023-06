"Lex Tusk". Prezydent Andrzej Duda złoży nowelizację kontrowersyjnej ustawy

Zobacz wideo

- Wobec pojawiających się wątpliwości przygotowałem projekt nowelizacji ustawy, który zostanie dziś złożony do marszałka Sejmu. W komisji ws. badania rosyjskich wpływów nie powinno być członków parlamentu. Powinni zasiadać w niej eksperci - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydencka nowelizacja "lex Tusk"

Prezydent podkreślił, że jego decyzja była słuszna. - Ta komisja jest bardzo potrzebna. Chciałbym, aby przed tą komisją wypowiedział się zarówno (wice)premier Waldemar Pawlak, jak również minister Wojciech Jasiński. Ale jest wokół komisji wiele dyskusji, jest wiele nieprawd, które się pojawiły, w części ze złej woli, chęci storpedowania komisji, ale też braku wiedzy komentatorów - mówił prezydent.

Andrzej Duda odniósł się do krytyki pod adresem zapisów ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich. - Ta ustawa przewiduje możliwość odwołania się od decyzji komisji do sądu. Od każdej decyzji administracyjnej, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - oświadczył.

Prezydent, dodał, że "zbulwersowany zarzutami, które są ewidentnie nacechowane złą wolą", postanowił złożyć nowelizację ustawy. - Proponuję, aby środek odwoławczy od decyzji podejmowanej przez komisję kierowany był do sądu apelacyjnego - wyjaśniał. Wskazał, że aby "rozwiać wszelkie wątpliwości" jako sąd wskazany jest sąd apelacyjny w Warszawie.

Odniósł się także do kwestii startu w wyborach. - Proponuję, aby te środki zaradcze (przewidziane w ustawie - red.) zostały zlikwidowane i proponuję, aby na ich miejsce pozostało stwierdzenie komisji, że osoba, wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami, nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym - oświadczył, podkreślając, jak ważna jest transparentność.

Prezydent zaapelował do parlamentu o jak najszybsze przyjęcie proponowanych przez niego zmian w ustawie o komisji ds, badania rosyjskich wpływów tak, by komisja mogła zacząć swe działanie jak najszybciej.

Przypomnijmy, prezydent kontrowersyjną ustawę podpisał w miniony. Po decyzji Andrzeja Dudy, zaniepokojenie wyraziły władze Stanów Zjednoczonych oraz Komisja Europejska.