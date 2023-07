O Tusku pisała "ruda szuja", a o PO "#PedofiliaObywatelska". KRS ma nową rzeczniczkę

Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

Janinę Ochojską, szefową Polskiej Akcji Humanitarnej i europosłankę, nazwała "obrzydliwym, załganym babskiem", a Donalda Tuska "rudą szują". O PO zaś pisała, że to "#PedofiliaObywatelska". Jeden ze swoich twittów poświęciła także Mateuszowi Morawieckiego, o którym pisała, że "rozwala sądownictwo na życzenie Unii Europejskiej, a kasy i tak nam nie dadzą".

Łosińska została rzeczniczką KRS 4 lipca, wczoraj wieczorem usunęła swoje wpisy, ale przecież wiadomo, że w internecie nic nie ginie. Zachowali je dziennikarze Press.pl i opublikowali na swoich łamach.

"To było moje prywatne konto"

Nowa rzeczniczka w rozmowie z WP potwierdziła, że jest autorką tych treści, ale nie "nie zamierza się tłumaczyć". - To było moje prywatne konto, nie działałam jako rzecznik. Rozumiem, że się panu nie podobała moja działalność na Twitterze. To jest moje prywatne konto, zmienił się mój status. Zapewniam pana, że będę czytać wszystkie gazety, jakie są istotne i powinnam czytać. Na pewno nie będzie to kwestia sympatii moich politycznych - mówiła w rozmowie z Patrykiem Michalskim.

Dagmara Pawełczyk-Woicka, szefowa Rady KRS, zapewnia, że nie wiedziała o aktywności nowej rzeczniczki w mediach społecznościowych. Gdyby "skasowała te wpisy przed objęciem funkcji, to nie byłoby żadnego problemu" – dodała.

Wcześniej pracowała dla Ziobry

Ewa Łosińska przez ponad 20 lat była dziennikarką m.in. "Rzeczpospolitej", "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej". Ostatnio pracowała w biurach prasowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jako naczelniczka wydziału komunikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

