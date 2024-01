Zobacz wideo

Przez ostatnie lata policjanci nie afiszowali się z działaniami związanymi z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W większości ograniczały się one do zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zbiórek i osób, które brały udział w finale. W tym roku ma to się zmienić, taką dyspozycję wydało MSWiA.

- Po latach przerwy chcemy bardziej aktywnie wejść w to granie razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Chcemy wzbogacić, uatrakcyjnić te pikniki, spotkania, kwesty, po to, żeby ludzie też chętnie uczestniczyli. Wszyscy gramy do jednej bramki - deklaruje mł. insp. Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendy Głównej Policji.

Rzeczniczka pytana o to czy tradycyjne orkiestrowe serduszka pojawią się na mundurach policjantów, odpowiedziała, że "to jest sytuacja oczywista".

Informację, że policja dołączy do tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, potwierdził w mediach społecznościowych Jurek Owsiak. "Komenda Główna Policji w Warszawie wyraziła ogromną chęć, aby powrócić do tradycji sprzed lat. Chodzi o powrót policji do udziału w organizowanych przez Sztaby finałowych piknikach. Wojsko, policja, straż pożarna to były te służby mundurowe, które swoimi działaniami, pokazami i spotkaniami uatrakcyjniały finałowe granie" — czytamy w poście na Facebooku.

Granatnika niestety nie będzie

Policja wyraźnie chce zerwać z wizerunkowymi wpadkami, które ciążyły na niej na przestrzeni ostatnich lat. A lista jest długa, są na niej: incydent z granatnikiem, niebezpieczne przeloty śmigłowców Black Hawk na wyborczych piknikach czy zachowanie policjantów wobec tzw. Strajków Kobiet.

- Celem naszym jako policjantów przede wszystkim, jest pomaganie społeczeństwu. A to, co robi Jerzy Owsiak, to jest pomaganie, więc absolutnie chcemy się w to włączyć – zapewnia nas rzeczniczka.

Na razie nie wiadomo, co przekażą policjanci na tegoroczną, finałową licytację. Pytaliśmy – choć raczej retorycznie, o to czy na rzecz finału może trafić policyjny granatnik, który na początku grudnia 2022 roku wybił dziurę w ścianie budynku głównego Komendy Głównej Policji w Warszawie. Insp. Katarzyna Nowak z całą stanowczością odpowiedziała, że nie. - To jest materiał dowodowy - wyjaśniła.

Ale to nie jedyny powód. - Chcielibyśmy jednak, żeby policja kojarzyła się z czymś fajnym. Chcielibyśmy, żeby ten granatnik był już tylko przedmiotem postępowania przygotowawczego, zajmowała się nim tylko prokuratura. A społeczeństwo zaczęło postrzegać policję przez pryzmat zupełnie innych rzeczy – przekonywała rzeczniczka KGP.

Nie tylko policja

Oprócz policji do udziału w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączyło się wojsko.

- Wojsko Polskie znów zagra z WOŚP pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych". Zachęcam wszystkie jednostki wojskowe w kraju i w Polskich Kontyngentach, aby włączyć się w tę piękną akcję. Razem możemy zrobić więcej dla tych, którzy potrzebują wsparcia!" - napisał w serwisie X pod koniec grudnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.