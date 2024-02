Gdzie protestują rolnicy? Szykują się blokady dróg w całej Polsce [MAPA]

Zobacz wideo

Protest rolników tra od kilkunasty dni. To część akcji, która odbywa się w znacznej części państw Unii Europejskiej. Na wtorek 20 lutego zaplanowano kolejną odsłonę akcji. Do manifestacji i blokad ma dojść w całym kraju. Planowane są między innymi blokady przejść granicznych z Ukrainą, autostrad oraz dróg dojazdowych do portów.

Rolnicy domagają się zablokowania napływu towarów rolnych z Ukrainy. Krytykują też unijny Zielony Ład.

Protest rolników. Gdzie blokady dróg?

Szykowany na 20 lutego protest da się we znaki kierowcom. Blokady planowane są m.in. na autostradach A1 i A2, m.in.przy wjeździe na autostradę we Włocławku oraz w Strykowie. Rolnicy szykują też protesty na trasie S17 z Lublina do Warszawy, drogach S5 i S10 w okolicach Bydgoszczy.

Blokady planowane są na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Dorohusku, Hrebennem, Korczowej i Medyce.

Lokalizację planowanych na wtorek 20 lutego protestów można sprawdzić na mapie przygotowanej i aktualizowanej przez Instytut Gospodarki Rolnej.

Ogólnopolski protest rolników. Marsz na Warszawę przesunięty

Rolnicy zdecydowali, że we wtorek nie odbędzie się wcześniej planowany na ten dzień marsz na Warszawę. Manifestacja została przesunięta o tydzień - na 27 lutego.

- Zostało zgłoszonych sporo blokad w Polsce i za chwilę okazałoby się, że blokujemy sami siebie. Postanowiliśmy więc, że strajk 20 lutego utrzymujemy w całym kraju, ale w postaci blokowania dróg i rond, natomiast typowy marsz na Warszawę odbędzie się 27 lutego - poinformował przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych w rozmowie z Radiem dla Ciebie.

Posłuchaj:

