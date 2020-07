Wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej. "Chodzi o pokazanie siły wpływów Ziobry"; kosztem kobiet

Zobacz wideo

Politycy Solidarnej Polski przekonuj, 瞠 konwencja jest dokumentem ideologicznym, bo m闚i si w nim m.in. o "p販i spo貫czno - kulturowej". Alarmuj o zagro瞠niu gender i o tym, 瞠 dokument 豉mie polsk konstytucj. - To typowa propaganda - odpowiadaj prawnicy, kt鏎zy konwencji broni. I zapowiadaj, 瞠 tej obrony nie odpuszcz.

Historie przemocy domowej pokazuj, 瞠 konwencja reguluje formy przemocy, o kt鏎ych polskie prawo milczy.

Ewa*, 33-letnia mama dw鎩ki dzieci. Po 郵ubie zamieszka豉 w domu po rodzicach m篹a. Wydawa這 jej si, 瞠 kocha i jest kochana. Pierwszy raz dosta豉 po twarzy kilka dni po 郵ubie. Jak us造sza豉, by to "policzek" dla zasady. M捫 pokaza, kto tu rz康zi.

Regularne bicie zacz窸o si, gdy zasz豉 w ci捫 i okaza這 si, 瞠 urodzi dziewczynk. Bo on chcia syna. Uderza j, czym popadnie - desk, 造磬, paskiem, kijem od szczotki. Bez powodu kopa w brzuch. Ucieka豉, bywa這, 瞠 spa豉 w stodole. Ale zawsze przeprasza, przynosi kwiaty, wraca豉.

Zabroni jej kontakt闚 z rodzin - z siostr nie rozmawia豉 ponad trzy lata. Tak瞠 rodzice nie wiedzieli, co si u niej dzieje. Ewa nie mia豉 telefonu - m捫 zabra jej kom鏎k tu po 郵ubie. Nie mia豉 te pieni璠zy, by sobie kupi now - nie pracowa豉. Mia豉 dba o dom i dzieci. A przede wszystkim o niego.

Wydziela jej po kilka z這tych na jedzenie czy na dowiezienie dzieci do przedszkola, a potem szko造. Gdy mia豉 odebra synka po zaj璚iach, musia豉 6 km - niemal dzie w dzie, niezale積ie od pogody - i嗆 do przedszkola na piechot. Bo nie mia豉 na bilet. Owszem, dostawa豉 "kieszonkowe", ale tylko na drog powrotn, gdy wraca豉 z dzie熤i.

Uciek豉, gdy c鏎ka mia豉 12 lat, a synek 8. Pieni康ze na dojazd do rodzic闚 po篡czy豉 od s御iadki. Nie zabra豉 z domu kompletnie nic poza tym, co zmie軼i這 si w torebce. Dzi jest bezpieczna, po rozwodzie, pracuje. Koszmar finansowego uzale積ienia bardzo cz瘰to jednak powraca. G堯wnie w snach.

***

Przemoc ekonomiczna to jedna z form przemocy. Nie jest uj皻a w polskim prawie. Istnieje, cho - formalnie - jakby jej nie by這. Konwencja antyprzemocowa (tzw. konwencja stambulska), kt鏎ej wypowiedzenie zapowiada minister sprawiedliwo軼i - wprowadza m.in. w豉郾ie poj璚ie "przemocy ekonomicznej", czyli uzale積ienia finansowego od sprawcy. To forma przemocy, kt鏎a - jak m闚i Renata Durda z "Niebieskiej Linii" - mo瞠 stanowi zagro瞠nie dla zdrowia rodziny. Bo gdy kobieta nie ma z czego przygotowa posi趾u, i ona, i dzieci chodz g這dne.

Minister sprawiedliwo軼i Zbigniew Ziobro chce, by Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej rozpocz窸o prace nad wypowiedzeniem przez Polsk konwencji stambulskiej. Bo jest - jak twierdzi - nacechowana ideologicznie.

Warto w tym miejscu przypomnie, 瞠 gdy w maju jeden z zast瘼c闚 Ziobry napisa na Twitterze, 瞠 konwencja to "genderowski be趾ot", kt鏎y m闚i o "religii jako przyczynie przemocy wobec kobiet" - Ministerstwo Sprawiedliwo軼i zapewnia這 nas, 瞠 "wyra穎ny przez wiceministra sprawiedliwo軼i Marcina Romanowskiego pogl康 nie jest stanowiskiem polskiego rz康u, a polityczn deklaracj Solidarnej Polski".

***

Katarzyna*, mama tr鎩ki dzieci, 穎na wysoko postawionego adwokata. Rodzina bardzo religijna, co tydzie obowi您kowo na mszy w ko軼iele. On pracuj帷y, ona zajmuj帷a si domem i dzie熤i. Na zewn徠rz - ciep豉, kochaj帷a si rodzina. A w domu?

Kasia przyznaje - m捫 jej nie bi. Dlatego pocz徠kowo w og鏊e nawet przez my郵 jej nie przesz這, 瞠 jest ofiar przemocy. Przemocy seksualnej. Seks w tym domu by niemal codziennie. M捫 o 6 rano wstawa i szykowa si do pracy. Wcze郾iej mia w zwyczaju budzi 穎n, by "spe軟i豉 sw鎩 ma鹵e雟ki obowi您ek". Nie by這 wa積e, 瞠 幢e si czu豉; 瞠 by豉 po nieprzespanej nocy, bo kilka razy wstawa豉 do dziecka; 瞠 bola豉 j g這wa czy brzuch. Nie by這 mowy o tym, 瞠 dopiero wr鏂i豉 ze szpitala, czy 瞠 po prostu nie ma ochoty. Gdy pr鏏owa豉 m闚i "nie", pojawia si przymus, wulgaryzmy i wyzwiska.

To trwa這 kilka lat. W ko鎍u uciek豉. Z dzie熤i. M捫 tego samego dnia wyczy軼i jej konto. Zosta豉 bez pieni璠zy. Kr鏒ko mieszka豉 w domu samotnej matki, potem przygarn窸a j rodzina. Nie jest 豉two, ale walczy o cz窷 swojego maj徠ku, ma kilka spraw s康owych. I cho musia豉 skorzysta z opieki psychiatry - ze wzgl璠u na stany l瘯owe, w kt鏎e wpad豉 - wierzy, 瞠 sobie poradzi. Jak m闚i, wreszcie czuje si wolna. I nikt jej do niczego nie zmusza.

***

Konwencja antyprzemocowa chroni m.in. ofiary przemocy seksualnej. Jak przekonuje mecenas Anna B豉szczak - Banasiak, dyrektorka Zespo逝 do spraw R闚nego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, "przyczyn przemocy domowej s stereotypy oparte o ide ni窺zo軼i kobiet". - Jakie realne dzia豉nia podj掖 rz康, 瞠by przeciwdzia豉 przemocy? Opr鏂z pr鏏y ponownego zamkni璚ia problemu w czterech 軼ianach - pyta pani mecenas.

W obronie Konwencji Antyprzemocowej staje wiele prawniczek i prawnik闚. M.in. adwokatka, Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy Wolne S康y.

Konwencji broni r闚nie wicemarsza趾ini Senatu, adwokatka Gabriela Morawska-Stanecka. Zapowiada, 瞠 trzeba zrobi wszystko, by przeciwdzia豉 planom jej wypowiedzenia. Obala te mity, 瞠 konwencja - jak przekonywa wiceminister sprawiedliwo軼i Marcin Romanowski - "demoralizuje dzieci" czy "豉mie polsk konstytucj".

***

Karina*, 穎na prawnika. W domu - praktycznie bez alkoholu. Bo wbrew temu, co m闚i rz康z帷y, przyczyn przemocy wcale nie musi by alkohol czy inne uzale積ienie. Mo瞠 by "po prostu" nier闚no嗆 p販i.

Kobieta by豉 bita regularnie. Bo m捫 - pedant zauwa篡 gdzie kurz, bo 堯磬o nie by這 perfekcyjnie zas豉ne, bo zapomnia豉 kupi kwiat闚 do wazonu. Ka盥y pretekst by dobry. Bi, a potem przeprasza. I w ramach przeprosin kupowa drogie perfumy, ekskluzywne torebki, zabiera na wypad do ciep造ch kraj闚. Przeprasza i zapewnia, 瞠 to si wi璚ej nie powt鏎zy. Terapeuci nazywaj to efektem "miodowego miesi帷a". Trwa tydzie, dwa, trzy, pi耩, a potem... przemoc powraca. Niejednokrotnie - ze zdwojon si陰.

Karina dwukrotnie mia豉 z豉many nos. Na policji s造sza豉, 瞠 mo瞠 lepiej b璠zie spr鏏owa wyja郾i "problem" z m篹em mi璠zy sob, spr鏏owa si dogada. Bo po co mu "bru寮zi z 篡ciorysie". Bo to mo瞠 mu zaszkodzi w karierze. Niemal to samo s造sza豉 od swojej mamy - 瞠 powinna przeczeka, dostosowa si, przymkn望 oko. Bo przecie dzi瘯i m篹owi ma taki du篡, pi瘯ny dom; je寮zi na zagraniczne wczasy, sta j niemal na wszystko. Bardzo cz瘰ty by argument "po co to zmienia?".

***

Dlaczego temat wypowiadania Konwencji Stambulskiej wyp造n掖 w豉郾ie teraz? W鈔鏚 polityk闚 Zjednoczonej Prawicy nieoficjalnie s造cha g這sy, 瞠 chodzi o podkre郵enie wp造w闚 Zbigniewa Ziobry i jego Solidarnej Polski. - Przecie ta konwencja jest od lat, a w豉郾ie teraz pojawia si ta "wrzutka". Nie mam przekonania, 瞠 to dobry moment na takie dyskusje. Najpierw niech zostan przeprowadzone zmiany w rz康zie, ustalmy wszystko w koalicji i dopiero rozmawiajmy o konwencji. A Ziobro ju dzi chce pokaza, jak du膨 ma si喚 przebicia - m闚i nam jeden z pos堯w prawicy.

Zapytali鄉y Jana Kanthaka, pos豉 Solidarnej Polski, czy s造szy g這sy w鈔鏚 swoich klubowych koleg闚, 瞠 wypowiadanie konwencji antyprzemocowej to nie jest temat na dzi. Nie zaprzeczy, 瞠 takie g這sy s. - Zostawmy to naszym wewn皻rznym rozmowom. Jestem przekonany, 瞠 nied逝go poznamy stanowisko ca貫go rz康u - m闚i Kanthak.

* Imiona kobiet zosta造 zmienione