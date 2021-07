NSA nakazał kontrolę samorządowych uchwał anty-LGBT. RPO: To nie są tylko świstki papieru

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie powinien się przyjrzeć uchwałom anty-LGBT z gminy Lipinki i z powiatu tarnowskiego. Chodzi o to, by sprawdził, czy są zgodne z polskim prawem, czy samorządy powinny się tą tematyką zajmować i czy nie dochodzi do dyskryminacji.

Fot. unsplash.com (zdjęcie ilustracyjne)