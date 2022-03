Ustawa o obronie ojczyzny już w Sejmie. Lista zmian przewidzianych w projekcie

Ustawy o obronie Ojczyzny. Co zakłada? Co się zmieni?

Projekt ustawy o obronie ojczyzny został skierowany do pierwszego czytania, tak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu. W ubiegłym tygodniu marszałek Elżbieta Witek poinformowała, że posłowie jak najszybciej zajmą się projektem. Według najnowszych informacji, ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

"Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji, która jest obecnie; siłami, które będą zdolne odeprzeć atak, i które będą na tyle silne, by do tego ataku nie doszło" - powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński po obradach rządu, na których przyjęto ustawę

Co zakłada ustawa o obronie Ojczyzny? Jak czytamy na stronie rządowej, "nowa ustawa o obronie Ojczyzny uwzględnia aktualną sytuację geopolityczną wokół Polski i związaną z tym konieczność rozbudowy potencjału obronnego kraju, w tym modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz zwiększenia liczby żołnierzy do ok. 300 tysięcy".

Ustawy o obronie Ojczyzny - lista zmian

Ustawa o obronie Ojczyzny została przygotowana bezpośrednio w MON pod kierownictwem ministra Mariusza Błaszczaka. Nowe przepisy zastąpią m.in. ustawę z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej prezentujemy listę zmian:

Dodatkowe środki na rozwój polskiej armii, w tym m.in. zwiększenie wydatków obronnych do poziomu 2,5 proc. PKB (do 2024 roku), utworzenie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych;

Wzrost liczebności wojska do ok. 300 tys. żołnierzy (ok. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej).

Świadczenia motywacyjne dla żołnierzy

1500 zł - żołnierze zawodowi, którzy posiadają wysługę czynnej służby wojskowej powyżej 25 lat, jednak nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy;

2500 zł - żołnierze zawodowi, którzy posiadają wysługę czynnej służby wojskowej powyżej 28 lat i 6 miesięcy.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, aby zwiększyć liczbę wykwalifikowanych rezerwistów, do tego podział rezerwowej służby wojskowej aktywną i pasywną.

aktywna - osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze wojskowej, które wyraziły chęć takiej służby;

pasywna - osoby zakwalifikowane do rezerwy bez złożenia przysięgi oraz osoby, które złożyły przysięgę, ale nie są zainteresowane służbą w wojsku.

Korzyści dla wojska i dla kandydatów, w tym m.in. prostsze mechanizmy rekrutacji, zwiększenie zasobu kadry rezerwowej, likwidacja "szklanego sufitu" dla szeregowych i podoficerów, uposażenie studentów na kierunkach wojskowych równe żołnierzom zawodowym w tym samym stopniu.