Dystrybucja węgla przez samorządy. Jacek Sasin prosi, Jarosław Margielski "organizuje" węgiel

Jacek Sasin, minister Aktywów Państwowych, zwrócił się do samorządów o włączenie się do dystrybucji węgla.

Uzasadniał, że to właśnie samorządy powinny pomóc swoim mieszkańcom w zakupie węgla na zimę. Nie wspomniał przy tym, że za zabezpieczenie opału dla Polaków ustawowo odpowiedzialny jest jego resort, a nie prezydenci miast.

Po pierwszych, negatywnych reakcjach samorządów, Jacek Sasin wzmocnił przekaz i postanowił odciąć się odpowiedzialności.

- Luka węglowa wynika z tego, że samorządowe ciepłownie kupowały rosyjski węgiel. - powiadomił na swoim Twitterze Jacek Sasin..

Dodał, że rząd — choć nie po jego stronie leży wina, bo "spółki państwowe nie miały na ten rok zakontraktowanej ani tony rosyjskiego węgla" - pomoże uporać się z problemem.

— Dziś musimy się razem zmierzyć z tym problemem. Dziękuję wszystkim samorządom, które włączyły się w pomoc mieszkańcom — Pisał na Twitterze Sasin

W odpowiedzi na apel ministra zgłosili się też tacy włodarze miast, którzy zakasali rękawy i zabrali się do pracy. Cel to sprowadzenie dla swoich mieszkańców "taniego węgla".

Przypomnijmy, wg. przedstawicieli partii rządzącej węgiel miał kosztować:

996,60 zł za tonę. Rząd przyjął nawet w czerwcu projekt ustawy, która miała ustabilizować cenę węgla i zwiększyć jego dostępność. Bardzo szybko okazało się, że cena jest nierealna,

1000 zł. "Będą dopłaty (na węgiel- przyp. redakcji) i cały mechanizm obniżenia ceny węgla – celem jest 1999 zł, plus 1000 zł dopłaty, czyli węgiel po 1000 zł – powiedział podczas spotkania w Szczecinie na początku października prezes PiS Jarosław Kaczyński.

do 2 tys. zł — taką cenę premier Morawiecki podał 6 października podczas spotkania z władzami lokalnymi.

Prezydent miasta Otwock Jarosław Margielski, jako jeden z nielicznych, odpowiedział na apel ministra Sasina i obiecał dostarczyć swoim mieszkańcom "tani" węgiel po…. 2,9 zł za tonę.

Otwocki węgiel to "ustawka"? Gill-Piątek "ładowarka przerzuca węgiel z ciężarówki na wagę i z powrotem"

Młody prezydent Otwocka bardzo szybko zdobył popularność, szczególnie w rządowych mediach.

- W poniedziałek (3 października br.), na terenie PSZOK w Otwocku odbyła się konferencja prasowa wicepremiera Jacka Sasina (...) Otwock jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce odpowiedział na prośbę rządu i przy współpracy z PGE oraz miejskimi spółkami OZEC i OPWiK, uruchomiło na terenie PSZOK, sprzedaż opału. Wszystko po to, aby w czasach kryzysu energetycznego węgiel dla mieszkańców Otwocka był tani i bardziej dostępny. - czytamy na profilu społeczności mieszkańców miasta.

Konferencja, przywoływana we wpisie Facebookowym była też pokazywana w telewizji publicznej jako przykład miasta, które dba o potrzeby mieszkańców.

- Szopka propagandowa w Otwocku - skomentowała wydarzenie posłanka opozycji z "Polska 2050" Hanna Gil - Piątek. - Ładowarka przerzuca węgiel z ciężarówki na wagę i z powrotem, kręci to TVP - wyjaśniła Gill-Piątek

"Samorządowy pakiet rządowy". Dlaczego samorządowcy mówią "nie"?

Inni samorządowcy nie zgadzają się jednak na handel węglem i tłumaczą, że takie zadanie nie mieści się w ich kompetencjach. Zauważali też, że nie mają wykwalifikowanej kadry, placów na składy węgla. Na przejęcie obowiązków dystrybutorów węgla nie pozwala im też prawo — np. samorządy mają obowiązek przeprowadzania przetargów.

- Nie damy się wkręcić. Sprzedaży węgla przez samorząd mówię "nie" - powiedziała w TOK FM prezydentka Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

- Rząd ma problemy z dystrybucją węgla. Jacek Sasin wpadł na pomysł, by przekazać brudną robotę samorządom. Zapomniał, że czasami warto się pobrudzić, by nie zaliczyć prawdziwej plamy jak ta na kopercie tzn. na honorze — napisała na Twitterze Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.

A w liście wysłanym do ministra Sasina wezwała " Proszę wziąć się do roboty!"

Prezydent Sopotu, także przeciwny dystrybucji węgla przez samorządy, wskazuje jednak warunki, w których jest w stanie włączyć się w dystrybucję.

- Dla nas są trzy warunki: żeby ten węgiel był po tysiąc złotych, żeby jednak nam go dostarczono, bo nie wszyscy mają tak blisko jak Sopot czy Świnoujście, że sobie to odbiorą w porcie. A trzecia rzecz: żeby włączyć w to specjalistów, którzy są od tej dystrybucji — powiedział prezydent Sopotu Jacek Karnowski w TVN24.

Takimi specjalistycznymi placówkami, dysponującymi placami węglowymi były składy węglowe współpracujące z Polską Grupą Górniczą. W połowie roku, umowy z niemal 4 tys. składów w całej Polsce, zostały rozwiązane.

- Idzie zima, węgla nie ma przez Sasina! - zauważyła w Sejmie w Agnieszka Dziemianowicz — Bąk

- Rząd od prawie roku wiedział, że nadejdzie kryzys i zabraknie węgla - nie zrobił nic i dziś próbuje zrzucić winę na samorządy. Nie z nami te numery! Albo Sasin dowiezie ludziom węgiel, albo to ludzie wywiozą Sasina na taczkach! - napisała posłanka na swoim Twitterze.