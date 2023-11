Zobacz wideo

Sprawa dotyczy materiału wyemitowanego 26 września tego roku. Wtedy w TVP Info w trakcie informowania o sytuacji emerytów i rencistów, rozmowy z jedną z nich i wyświetlania na pasku tekstu "Kolejni emeryci i renciści otrzymają dziś ostatni raz w tym roku 14. emerytury", równocześnie pokazano przechodzącą przez ulicę starszą kobietę, na której ubraniu widać było dużą ciemną plamę.

REKLAMA

Ten fragment zbulwersował widzów i wywołał protesty w internecie. Zainterweniował też Rzecznik Praw Obywatelskich. W jego imieniu do TVP i KRRiT zwrócił się zastępca RPO Stanisław Trociuk. Napisał: „Publiczna prezentacja takiego materiału może być uznana za naruszenie godności człowieka, obejmującej m.in. te wszystkie wartości, które określają podmiotową pozycję jednostki w społeczeństwie i które składają się, według powszechnej opinii, na szacunek należny każdej osobie"

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć >>

Jak podaje serwis Wirtualne Media, w odpowiedzi prezes TVP przyznał, że dopuszczenie tego materiału do emisji było niedopuszczalne, wyraził ubolewanie z powodu „zaistniałej sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca" i zapewnił, że ukarano osoby winne. Napisał także, że Telewizja Polska S.A. zdecydowała się wdrożyć dodatkowe procedury kontrolne, mające na celu niedopuszczenie do podobnych sytuacji w przyszłości.

Rzecznik Praw Obywatelskich wciąż czeka na odpowiedź w tej sprawie od przewodniczącego KRRiT.