Wojownicy Maryi zapraszają na rekolekcje z egzorcystą. "Bóg uporządkuje twoją relację seksualną"

"Być może straciłeś już kontrolę nad swoim życiem, wiele godzin spędzasz przed komputerem w poszukiwaniu coraz to nowych obrazów i treści. Zamiast cieszyć się życiem, bawić się z twoimi dziećmi i spędzać czas rodzinnie, zbyt często zanurzasz się w świat wirtualnej samotności. Wiele razy powtarzałeś 'Koniec. Nigdy więcej', a kilka dni później znowu jesteś w tej samej sytuacji" - czytamy w zapowiedzi rekolekcji dla mężczyzn "Wolny, aby kochać" na temat uzależnienie od pornografii, które odbędą się 15 marca w Czeladzi.

Rekolekcje przeprowadzi ksiądz egzorcysta

"Sięgnij po konkretną pomoc i wejdź na drogę nawrócenia twojego serca do Boga. On uporządkuje twoją relację seksualną" - zachęcają Wojownicy Maryi, organizatorzy rekolekcji.

Spotkanie poprowadzi ksiądz, a zarazem egzorcysta Roman Patyk. Jak czytamy, ks. Patyk "posłuży doświadczeniem dotyczącym walki duchowej toczącej się o uporządkowanie sfery seksualnej każdego człowieka".

To wszystko oczywiście nie za darmo. Jak informuje portal Gazeta.pl, chętny musi zapłacić 200 zł - cena nie obejmuje noclegu i wyżywienia. Tym, którzy chcą przygotować się do rekolekcji naprawdę dobrze, organizatorzy polecają kupno książki "Uwolnić się od pornografii" za 40 zł. "Książka powstała jako efekt wiedzy i doświadczenia specjalistów oraz osób, które uwolniły się z uzależnienia od pornografii. Książka demaskuje, w jaki sposób człowiek wpada w jedną ze współczesnych form niewolnictwa, jaką jest częste oglądania pornografii. Podaje sposoby, jak się z niej uwolnić" - poinformowano.

