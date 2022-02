Koronawirus w Polsce. Ile nowych zakażeń? [9 lutego]

Zobacz wideo

Mamy 46 872 (w tym 5 177 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (6656), śląskiego (5250), wielkopolskiego (5224), kujawsko-pomorskiego (4222), pomorskiego (3425), dolnośląskiego (3395), łódzkiego (3381), małopolskiego (2797), lubelskiego (2430), zachodniopomorskiego (2347), warmińsko-mazurskiego (1718), świętokrzyskiego (1319), podkarpackiego (1208), podlaskiego (1143), lubuskiego (1084), opolskiego (1072), podało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

REKLAMA

201 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 84 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 226 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem to teraz łącznie 5 271 016 osób, a zmarłych 107 204.

Koronawirus w Polsce. Bilans

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że stwierdzono 35 960 nowych zakażeń koronawirusem. W związku z COVID-19 zmarło 286 pacjentów.

24 404 nowych zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 10 osób z COVID-19 - podał z kolei w poniedziałek, 7 lutego, resort zdrowia.

W niedzielę, 6 lutego, odnotowano z kolei 34 703 nowe zakażenia koronawirusem. W związku z COVID-19 zmarło 19 pacjentów. 5 lutego w sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 45 749 nowych zakażeniach koronawirusem oraz o śmierci 272 chorych.

Koronawirus. Koniec maseczek, minister Niedzielski podaje "realną perspektywę"

Minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z "Faktem", pytany, czy jest szansa na rezygnację z obowiązujących obostrzeń, odparł, że w perspektywie miesiąca - bo przewidywania są, że piąta fala będzie się wygaszała przez najbliższe kilka tygodni - będzie rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji.

- W pierwszej kolejności będziemy podejmowali decyzję o zmniejszeniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19. Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest realną perspektywą znoszenia restrykcji - powiedział Adam Niedzielski.

Dopytywany, czy oznacza to, że nie będzie limitów i obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, szef MZ dodał, że będzie zalecał, by osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja, nosiły maseczki. - Zostaną one z nami, ale nie na zasadzie obowiązku, tylko rekomendacji. Myślę, że to będzie istotna prewencja, zwłaszcza w takich miejscach jak transport publiczny - powiedział.

Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany i zapowiada kolejne

Od 1 marca nie będzie obowiązku szczepień dla służb mundurowych i nauczycieli przeciwko COVID-19 - powiedział rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Zastrzegł, że nie oznacza to, że obowiązek szczepień dla tych grup zawodowych nie zostanie w ogóle wprowadzony.

Według rzecznika MZ do 1 marca jest za mało czasu, żeby przedstawiciele tych grup zawodowych zdążyli się w pełni zaszczepić. - W przypadku medyków mówimy o tym, że od 1 marca ten obowiązek będzie egzekwowany, to znaczy, że taka osoba będzie musiała być w pełni zaszczepiona. Więc, co logiczne, tego nie da się przeprowadzić w tak krótkim okresie czasu w stosunku do innych grup zawodowych - powiedział.

Resort zdrowia zapowiedział zmianę przepisów dotyczących izolacji dla wszystkich osób w Polsce. - Mówimy tu nie tylko o medykach czy służbach mundurowych - poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. I od razu dodał: "Chcieliby już w środę ogłosić skrócenie okresu izolacji dla wszystkich obywateli".

Rzecznik ministerstwa tłumaczył, że planowane zmiany wiążą się z trzema czynnikami: krótszym okresem objawowym, "krótszym okresem, kiedy aktywnie zakażamy, koniecznością "przywracania do pracy pracowników w różnych branżach".

Od odkrycia omikrona doszło do pół miliona zgonów. WHO: Więcej niż tragedia

Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że od czasu odkrycia wariantu koronawirusa omikron doszło na świecie do pół miliona zgonów z powodu COVID-19. WHO sytuację tę określiła jako "więcej niż tragiczną".



- Podczas gdy wszyscy mówili, że omikron jest łagodniejszy, przeoczyliśmy fakt, że od momentu wykrycia tego wariantu zmarło pół miliona osób - powiedział Abdi Mahamud, specjalista WHO ds. zapobiegania zakażeniom. - W dobie skutecznych szczepionek umieranie pół miliona ludzi to naprawdę coś więcej niż tragedia - dodał. Według niego na całym świecie zarejestrowano 130 milionów zakażeń i 500 000 zgonów, odkąd pod koniec listopada WHO uznała wariant omikron za "niepokojący".

Posłuchaj podcastu!