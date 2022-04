Najpiękniejsze życzenia wielkanocne 2022. Dla rodziny, biznesowe i do mediów społecznościowych

Życzenia wielkanocne dla rodziny i przyjaciół

Kartki świąteczne na Wielkanoc to bardzo miły gest, który z pewnością ucieszy naszych bliskich, z którymi nie możemy spotkać się osobiście. Jeśli szukasz życzeń trafiających w serce, sprawdź nasze propozycje.

Aby Zmartwychwstały Chrystus

obudził w nas to, co jeszcze uśpione,

ożywił to, co już martwe.

Niech światło Jego słowa

prowadzi nas przez życie do wieczności.

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy…

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych,

wypełnionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia!

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego

w gronie najbliższych osób

przesyłają...





W Święta Zmartwychwstania życzę Ci,

by w Tobie zmartwychwstały:

zapomniane marzenia, młodzieńczy

optymizm w podchodzeniu do przeciwności

losu, sztubacka fantazja.

Niech w Twoim sercu zapanuje wiosna,

odrodzenie nowego życia





Ciepłych, rodzinnych i spokojnych

świąt wielkanocnych

oraz wiosennego radosnego humoru

życzy

Niech ta Wielkanoc będzie czasem

spokoju i radości,

a także wielu radosnych spotkań z bliskimi.

Dużo miłości, uśmiechu i zdrowia.

Chodź! Pomalujmy Wielkanoc, pisanki w kolory tęczy.

Tchnijmy radość w barwy wiosny w żółty, zielony, niebieski.

Chodź! Rozdajmy uśmiechy, empatią twarze ubierzmy.

Niech te święta będą piękne i my wszyscy w te święta lepsi.







Życzenia wielkanocne biznesowe - pamiętaj by zadbać o relacje w pracy

Choć Święta to czas, który kojarzy się z najbliższymi, nie zapominajmy także o osobach ze swojego otoczenia biznesowego. Oto kilka przykładów życzeń wielkanocnych biznesowych, które można wysłać pracownikom, współpracownikom, klientom czy partnerom biznesowym zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnie, na wielkanocnej kartce.

Z okazji Świąt Wielkanocnych w imieniu firmy

składam Państwu najszczersze życzenia wszystkiego co dobre w życiu,

odpoczynku w rodzinnym gronie, zasłużonego relaksu,

wiary i nadziei na przyszłość.

Dziękuję, że na co dzień wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce.



Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

pragniemy przekazać naszym Pracownikom

serdeczne życzenia zdrowia, nadziei i miłości,

radości z każdego dnia, rodzinnego ciepła,

oraz podziękować za trud włożony w pracę.





Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

wszystkim naszym klientom i przyjaciołom

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia

wielu radosnych i ciepłych chwil,

odpoczynku w rodzinnej atmosferze

oraz mnóstwo pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Krótkie życzenia wielkanocne - w sam raz na smsa

Życzenia wielkanocne mogą mieć różną formę. Od tradycyjnych świątecznych kartek, rozmowę telefoniczną, wiadomość mailową, wiadomość wysłaną w mediach społecznościowych, a nawet smsa.

Oto kilka przykładów formułek, które sprawdzą się jako życzenia wysłane na komunikatorze lub smsem:

Wiadra zimnej wody w Dyngusa. Wesołego wielkanocnego jajka, pyszności, śmiechu i zabawy. Życzy Ci…

Alleluja biją dzwony, Alleluja echo głosi,

Chrystus bowiem Zmartwychwstały w serca nasze pokój wnosi.

Odpoczynku od zgiełku codzienności. Spokoju i radości.

Wszystkiego dobrego na czas Świąt Wielkanocnych.

Dużo jajek kolorowych,

Świąt wesołych oraz zdrowych!