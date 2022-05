Startuje Polsat SuperHit Festiwal 2022. Zobacz, kto w tym roku pojawi się na scenie w Sopocie

Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie - koncerty, recitale i jubileusze

Pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwal, w piątek odbędzie się Koncert Platynowy. Na scenie wystąpią: Paweł Domagała, Cleo, Kortez, Piotr Cugowski, Komodo, Kwiat Jabłoni, a także Kaśka Sochacka. Ponadto widzowie zobaczą dwa koncerty specjalne: LemOn - z okazji 10lecia zespołu oraz T.LOVE - "King" - z okazji 30 lecia albumu

Drugiego dnia na widzowie zasiadający przed telewizorami oraz w Operze Leśnej w Sopocie zobaczą konkurs na Radiowy Przebój Roku. Na scenie pojawią się: Kayah i Viki Gabor, Dawid Kwiatkowski, Gromee, Beata i Bajm, Grzegorzy Hyży, Sylwia Grzeszczak, Daria, Three of Us, Michał Szczygieł i Bryska. Wystąpi również gość specjalny - Ralph Kaminski, który zaprezentuje swój projekt "Kora". Dzień zakończy koncert: "Doda czy Dorota? Rabczewska jakiej nie znacie!" z okazji 20-lecia kariery Dody. Artystka wraz z zaproszonymi gwiazdami (Justyną Steczkowską, Beatą Kozidrak, Michałem Wiśniewskim i Dawidem Kwiatkowskim) zaśpiewa swoje największe hity.

Polsat - Sopot - festiwal poprowadzą znane twarze stacji

Polsat SuperHit Festiwal 2022 potrwa trzy dni i będzie się składał z kilku koncertów. Każdego dnia w roli prowadzących wystąpi inny duet prezenterów Polsatu:

20 maja - Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

21 maja - Karolina Gilon, Maciej Dowbor i Marcelina Zawadzka

22 maja - Adrianna Borek i Robert Korólczyk

Polsat SuperHit Festiwal to nie tylko muzyka

Tradycyjnie już podczas organizowanego przez Polsat festiwalu na scenie wystąpią nie tylko muzycy, ale i kabareciarze. To ich występom poświęcony będzie trzeci dzień imprezy, odbywający się pod nazwą "Sopocki hit kabaretowy". W tym roku publiczność zabawiać będą Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Paranienormalni, Kabaret Nowaki, Kabaret 4 Fala, Kabaret K2, Jerzy Kryszak oraz Robert Korólczyk.

Transmisja Polsat SuperHit Festiwal 2022 w Sopocie będzie dostępna na żywo od piątku 20 maja do niedzieli 22 maja od godz. 20:00 w telewizji Polsat.