Przewodniczący Episkopatu Polski zaapelował do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego o głosowanie przeciwko projektowi rezolucji na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych w UE. Dodał, że "aborcja zawsze jest odrażającym pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia".

Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta