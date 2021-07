"Wszyscy jesteśmy rzecznikami". Akcja na pożegnanie Adama Bodnara

Zobacz wideo

W akcji chodzi o to, by zrobić sobie zdjęcie z tabliczką lub plakatem, na której napiszemy czyich praw i dlaczego bronimy. Np. "Bronię prawa do wolności słowa" czy "Szanuję prawa osób LGBT".

Organizatorzy akcji przekonują, że ma ona na celu pokazanie wdzięczności i uznania dla prof. Adama Bodnara, który przez ostanie sześć lat aktywnie bronił praw obywateli. Podkreślają, że choć rzecznicy się zmieniają, to nasze prawa pozostają niezmienne.

Stąd hasztag #WszyscyJesteśmyRzecznikami i specjalna strona pod adresem wszyscyjestesmyrzecznikami.pl. Tam można przesyłać swoje zdjęcia, w ramach włączania się do projektu.

To akcja ponad 50 organizacji z całej Polski, w tym m.in. Akcji Demokracja, Wolnych Sądow, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty International czy Kongresu Ruchów Miejskich. Zdjęcia już zamieścili m.in. aktorzy, reżyserzy, wokaliści, dziennikarze, m.in. Danuta Stenka, Andrzej Chyra, Hanna Lis, Karolina Wigura, Arkadiusz Jakubik, Robert Makłowicz. Chodzi o pokazanie światu, jak ważne są dla nas wszystkich prawa człowieka, w tym prawa mniejszości.