"Przyjmijmy uchodźców". Ponad 30 organizacji pozarządowych apeluje do prezydenta Lublina

- Zebranie pod apelem podpisów ponad 30 organizacji to dodatkowy sygnał dla prezydenta Lublina do podjęcia działań, do powiedzenia otwarcie, że Lublin jest gotowy do pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują - mówi Joanna Świderska z Klubu Tygodnika Powszechnego.

Prezydenci kilku innych miast już wcześniej taką gotowość wyrazili. Choćby Sopot. Prezydent tego miasta Jacek Karnowski już dwa tygodnie temu zadeklarował, że jego miasto jest gotowe przyjąć afgańską rodzinę, choć w takich sprawach najpierw decyduje rząd.

Burmistrz warszawskich Bielan pokazywał nawet mieszkania, które już czekają na uchodźców. - Trzy mieszkania są już przygotowane, dwa kolejne będą gotowe w ciągu 20-30 dni. Możemy zapewnić też pomoc psychologiczną, miejsca w szkole czy w przedszkolu. W gotowości jest ośrodek pomocy społecznej - mówił burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

"Przyjmowaliśmy już uchodźców i przecież nic się nie stało"

"Chęć przyjęcia przez Lublin uchodźców i uchodźczyń będzie wyraźnym sygnałem dla rządu, że nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka" - czytamy w apelu do prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

- Przecież już wcześniej, również w Lublinie, przyjmowaliśmy i nadal przyjmujemy uchodźców. Nadal mieszkają u nas uchodźcy czeczeńscy. I nic się nie stało, rozpłynęli się w tłumie, więc podobnie prawdopodobnie działoby się z uchodźcami z innych krajów. Stąd nasz apel na otwarcie się na ludzi, którzy potrzebują pomocy. Po prostu - tłumaczy Joanna Świderska.

Pod apelem podpisały m.in. takie organizacje jak: Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszenie Homo Faber, Lubelska Fundacja Działajmy, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Fundacja Wolności, KOD, Lubelski Ruch Miejski czy Stowarzyszenie Marsz Równości.

Prezydenci polskich miast apelują do rządu

Wcześniej Unia Metropolii Polskich, czyli prezydenci polskich miast - w tym włodarz Lublina - wydała stanowisko w sprawie uchodźców z Afganistanu. "Z całą odpowiedzialnością powtarzamy, że realizacja zarówno systemowych, jak i doraźnych form pomocy cudzoziemcom nie jest możliwa bez decyzji na poziomie rządowym" - napisali prezydenci.

"Konkretny udział samorządów w realizacji zadań musi być ustalony z uwzględnieniem zasad ustrojowych, regulujących podział kompetencji pomiędzy samorządem a administracją rządową. To do Rady Ministrów należą pierwsze decyzje, w których określone zostaną, w porozumieniu z samorządami, standardy realizacji i sposoby finansowania tego typu zadań" - napisała Unia Metropolii w swoim stanowisku.