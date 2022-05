"Apelujemy do kierowców, aby się nie denerwowali". W sobotę centrum Łodzi będzie częściowo zamknięte

Zobacz wideo

Start i meta biegu zostaną zorganizowane na ul. Piotrkowskiej przy Białej Fabryce. - Trasa została gruntownie zmodernizowana. Spowodował to remont placu Wolności i okolic Starego Rynku. Z tego powodu musieliśmy przenieść się w zupełnie inny rejon ulicy Piotrkowskiej - mówi organizator wydarzenia Robert Blesiński.

REKLAMA

- Można powiedzieć, że to już tradycja tego biegu, że musimy prawie za każdym razem zmieniać trasę. Teraz przenieśliśmy się do Ogrodów Geyera, gdzie na ich wysokości zawodnicy będą startować. Można powiedzieć, że po raz pierwszy od wielu lat będziemy startowali z ulicy Piotrkowskiej. Biegacze nie przebiegną co prawda całej ulicy, ale większość na pewno tak - wyjaśnia dalej Blesiński.

Odcinek między placem Reymonta a ul. Milionową będzie zamknięty w sobotę - od godz. 10 do 21.30. Bieg odbędzie się ulicami: Piotrkowską, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Tuwima, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Zieloną, Wschodnią, Jaracza, Piotrkowską, Zamenhofa, Kościuszki i Mickiewicza. Następnie biegacze ponownie wbiegną na Piotrkowską.

Wymienione ulice będą zamknięte w godz. 17-20.30. - Ponadto na ulicach przecinających bieg będzie czasowo wstrzymywany ruch pojazdów - uprzedza Blesiński. - Przepraszamy wszystkich łodzian za te utrudnienia. Mieszkańcy posesji na trasie biegu też muszą wziąć pod uwagę to, że w sobotę wieczorem wjazd i wyjazd będzie utrudniony, więc warto - jeśli jest taka potrzeba - przestawić sobie samochód wcześniej - apeluje.

Swoje trasy zmienią również autobusy i tramwaje MPK Łódź: 2, 3, 6, 11, 12 ,51, 53, 55, 57, 58, 61, 77, 80, 83, 85, 96, Z, Z1 oraz Z13. Szczegóły dotyczące kursowania autobusów znajdziemy na stronie organizatora biegu oraz na stronie MPK Łódź.

Przebiegną 10 kilometrów

Zawodnicy wystartują o godz. 19. Do biegu zgłosiło się ponad 3600 osób. - To jest końcówka maja i ta wieczorna pora ma swój urok. Jeszcze nie robi się ciemno, ale już jest fajny powiew wiatru. Szczególnie, że często o tej porze roku były już upały. W tym roku wysokie temperatury nie będą biegaczom doskwierać - mówi Jacek Chmiel, dyrektor biegu. - Przyjęliśmy taką formułę i tego się trzymamy - dodaje.

Bieg odbywa się na dystansie na 10 kilometrów, ale kategorii, w których można zdobyć nagrody, jest dużo więcej. Każdy biegacz automatycznie jest przypisywany do zmieniającej się co 10 lat kategorii wiekowej, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. - Jest też prawie 20 kategorii branżowych. Są tam na przykład nauczyciele, lekarze czy studenci - wylicza Robert Blesiński. - Ale są też inne, dodatkowe kategorie jak małżeństw, bliźniaków czy mam. To wyróżnia nasz bieg spośród innych, bo nagród i statuetek, które rozdajemy jest ponad sto osiemdziesiąt - dopowiada.

Dla zwycięzców w kategorii open oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych są pieniądze. Medal dostaje każdy zawodnik. Ciekawostką są też dodatkowe nagrody. Zawodnicy, którzy wbiegną na metę na miejscu 100. i 1000. dostaną vouchery o wartości 5000 złotych na zakup wycieczki zagranicznej. Natomiast osoby, które uplasują się na miejscu 2000. i 3000. wygrają 2-osobowe weekendowe pobyty w Hotelu Śnieżnik.