Naczelna Rada Lekarska reaguje na serial "Eksperyment". "Sprawa Maksymowicza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej"

Decyzja NRL ma związek z emisją kolejnych odcinków radiowego serialu "Eksperyment", w którym dziennikarz TOK FM Michał Janczura opisuje biznes, jaki wyrósł wokół eksperymentalnych terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych. To m.in. działalności prof. Wojciecha Maksymowicza poświęcony jest czwarty i piąty odcinek serialu. Prywatna spółka, dla której fundamentem stały się badania właśnie byłego ministra zdrowia skupiała jego bliskich współpracowników i działała w murach szpitala klinicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Za podania komórek macierzystych pacjenci płacili dziesiątki tysięcy złotych.

Jedna z badaczek z zespołu, którym kierował prof. Maksymowicz, zdecydowała się zaalarmować przełożonych, za co, jak mówi, spotkały ją szykany. - Byłam niszczona, blokowano mi awans - powiedziała prof. Joanna Wojtkiewicz.

Prof. Maksymowicz, którego stanowisko znalazło się w serialu "Eksperyment" i rozmowę z którym publikujemy w całości i bez montażu, zamieścił na Facebooku obszerne oświadczenie. Przekonuje w nim o słuszności przeprowadzania tego typu eksperymentów i deklaruje, że na działaniu prywatnej spółki nie zarobił ani złotówki.

Na olsztyńską działalność prof. Maksymowicza zareagowała teraz Naczelna Rada Lekarska. Ta, jak pisze na Twitterze Michał Janczura, zgłosiła do rzecznika odpowiedzialności zawodowej sprawę prof. Wojciecha Maksymowicza. "Chce wszczęcia postepowania w sprawie eksperymentów medycznych i wyroku sądu dotyczącego śmierci pacjentki" - pisze też reporter TOK FM.

NRL chce również zbadania innej sprawy, w której pojawia się nazwisko prof. Maksymowicza. Chodzi o wyrok opisany przez Wirtualną Polskę, a dotyczący śmierci pacjentki w szpitalu w Olsztynie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku prawomocnie orzekł, że kobieta zmarła w wyniku błędu medycznego, a za błąd odpowiada cały zespół lekarski. Asystentem przy zabiegu miał być znany neurochirurg i poseł Polski 2050 prof. Wojciech Maksymowicz. Wbrew dokumentacji nie był jednak obecny przez cały czas trwania operacji.

Wcześniej także w Ministerstwie Zdrowia ruszyły prace nad zmianą przepisów dotyczących eksperymentów medycznych, jak zapowiedział w rozmowie z TOK FM wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Nowe prawo ma uregulować płacenie przez pacjentów za przeprowadzane na nich eksperymenty. Na obecnym etapie nie wiadomo, w jakiej ostatecznie formie przepisy zostaną przyjęte.

W reakcji na ustalenia zawarte w "Eksperymencie" sprawą eksperymentów medycznych z wykorzystaniem komórek macierzystych zainteresował się także m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO wystąpił o stanowisko do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Pytania skierował także do kliniki, która prowadziła eksperymenty opisane w pierwszym odcinku serialu oraz do prokuratury. Postępowanie w związku z eksperymentami medycznymi wszczął także Rzecznik Praw Pacjenta - już po opublikowaniu pierwszego odcinka serialu Michała Janczury.