"Niegodziwe postępowanie", "polowanie na czarownice". Cimoszewicz krytykuje "lex Tusk"

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych opowiedziała się za wetem senackim ws. powołania komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. "Bolszewicki projekt komisji ds. polowania na lidera opozycji upadł w komisji sejmowej" - napisał na Twitterze senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

Opozycja wprawdzie wygrała głosowanie, ale to nie oznacza jeszcze, że tzw. "lex Tusk" nie wejdzie w życie. Decyzję już w ten piątek podejmie Sejm, a jeśli ustawa zostanie przegłosowana trafi na biurko prezydenta. Senator Borowski mówi, że to wszystko przypomina pełzający zamach stanu.

Przypomnijmy, chodzi o powołanie Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022. To odpowiedź PiS na apel Donalda Tuska z października 2022 r. o powołanie komisji śledczej w Sejmie, która miałaby zbadać wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u, a także powiązania partii Jarosława Kaczyńskiego, Rosji i Marka Falenty w wyjaśnianiu tzw. afery taśmowej sprzed dziewięciu lat.

Cel jest oczywisty

– To pisowska wersja makkartyzmu. Polowanie na czarownice. Miało to miejsce w USA ok. 80 lat temu i jest wspominane, jako haniebna skaza na amerykańskiej demokracji. Jeżeli PiS przeforsuje ten projekt to w przyszłości będzie to podobnie oceniane – komentował były premier i minister spraw zagranicznych.

Włodzimierz Cimoszewicz zauważył, że "cel jest oczywisty od początku powstania tego pomysłu". - Wykorzystywanie, nadużywanie tego typu instrumentów do walki politycznej, wynikające z obawy, że w demokratycznej procedurze PiS przegra. Chcą w ten sposób nękać, prześladować, eliminować i wykorzystywać szum medialny wokół tych spraw, którymi będą się zajmowali. To jest rzeczywiście niegodziwe postępowanie – ocenił europoseł.

Czy będzie weto prezydenta?

Jeśli ustawa zostanie przyjęta w Sejmie, trafi na biurko prezydenta. Czy Andrzej Duda ją zawetuje? – Gdyby wcześniej częściej pokazywał, że właściwie rozumie swoją konstytucyjną rolę obrońcy Konstytucji, to nie miałbym najmniejszych wątpliwości, że zawetowałby tę ustawę. Bo ona jest sprzeczna z Konsytuacją. (…) Czy to zrobi? Niestety wielokrotnie podpisywał ustawy niekonstytucyjne więc może i tę podpisać – powiedział gość TOK FM.

Cimoszewicz zauważył, że w każdym cywilizowanym demokratycznym państwie sądy, a nie politycznie powołany organ mają kompetencje do pozbawiania praw obywatelskich i politycznych m.in. do sprawowania funkcji publicznych. - A nie tego typu komisje – podkreślił były premier.

Premier powinien podać się do dymisji

W programie poruszono również ostrą wymianę zdań pomiędzy Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą. – Można sobie oczywiście z tego dworować, ale to jest coś, co fatalnie świadczy o funkcjonowaniu naszego państwa. (…) Jeżeli premier nie ma siły pozbyć się takiego ministra, to sam powinien podać się do dymisji, a w każdym razie spróbować się pozbyć takiego ministra. Oczywiście wiadomo, że chodzi o te kilka głosów przewagi w Sejmie. To świadczy o tym, że rząd nie jest rządem tylko jest zbieraniną politycznych aparatczyków, którzy mają jakieś swoje polityczne interesy i nie bardzo myślą o państwie – mówił europarlamentarzysta.

Fundamentalne wybory

W październiku czekają nas wybory parlamentarne. – Te wybory są szczególnie ważne. Jeśli PiS je wygra, to obawiam się, że będą się spełniały czarne scenariusze. Będzie jeszcze gorzej. Polska coraz bardziej będzie stawała się krajem, z którego Polacy będą emigrowali, nie chcąc żyć w takim państwie. Państwo jest zepsute od dawna, nie funkcjonują w nim najistotniejsze elementy władzy – zauważył gość TOK FM, wymieniając m.in.: Sejm zamieniony w legislaturę pomysłów Kaczyńskiego, sądownictwo, skandale korupcyjne i nepotyczne.

Były premier dodał, że kolesiostwo „występuje w nasileniu dotąd niespotykanym" i to wszystko obniża pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

"Wolność mediów w Polsce jest zagrożona"

W audycji Karolina Lewicka poruszyła również wątek wizyty siedmiorga członków Komisji Kultury i Edukacji europarlamentu, którzy chcieli się przekonać jak wygląda w Polsce swoboda mediów, instytucji kulturalnych i artystycznych oraz edukacja. Po spotkaniach z przedstawicielami polskiego rządu Sabine Verheyen powiedziała: "Jesteśmy wstrząśnięci otwartością, z jaką mówi się o pewnych rzeczach po stronie rządu. Dla mnie to było wręcz niespotykane". I delegacja nie ma wątpliwości, że "wolność mediów w Polsce jest zagrożona, w związku z tym jest też zagrożona demokracja".

Atak Czarnka na europosłankę "to nacjonalizm". "Obietnicami nie wygrają". PiS korzysta ze starej taktyki?

Podczas spotkania Sabine Verheyen została pouczona przez ministra Czarnka, który przypomniał jej o nazizmie. A wiceminister kultury Sellin zasugerował, żeby Unia Europejska zajęła się raczej wolnością słowa w Europie, a nie w Polsce.

– Nigdzie nie jest idealnie, ale na jakiejś podstawie opracowywane są rankingi wolności mediów. Nieprzypadkowo Polska spada w tych rankingach za czasów sprawowania władzy przez rząd PiS – skomentował Cimoszewicz.

Gość TOK FM skrytykował działanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nakłada kary i przeciąga decyzje o przyznaniu koncesji niezależnym mediom, takim jak TVN 24 i TOK FM, nie bacząc na to, co dzieje się mediach publicznych. - Nigdy w świecie mediów w naszym kraju nie było ideałów, ale tak źle jeśli chodzi o media publiczne i zachowanie polityków rządzących nie było – podsumował były premier.

Posłuchaj całej rozmowy z Włodzimierzem Cimoszewiczem:

