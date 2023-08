Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

Prezydent Andrzej Duda o swojej decyzji w kwestii wyborów poinformował na koncie w portalu X, dawny Twitter. - Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw! - napisał Duda.

Wybory 2023. Jest termin

Dokładne daty wyboru parlamentarzystów określa Konstytucja RP, w której w rozdziale IV art.98. pkt. 2 czytamy: "Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu".

Prezydent Andrzej Duda miał do wyboru cztery terminy:

15 października;

22 października;

28 października,

5 listopada.

Znamy termin wyborów parlamentarnych

Najczęściej wskazywano, że wybory odbędą się 15 października, czyli w Dniu Papieskim. Spekulacje wokół daty pojawiły się po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na "obronę dobrego imienia" Jana Pawła II, po ujawnieniu przez TVN ustaleń dotyczących tego, że przyszły papież, kiedy stał na czele diecezji krakowskiej, tuszował pedofilię podległych mu księży.

Prezydent w publicznych wypowiedziach przyznawał, że wybory w 15 października to dobry pomysł. Andrzej Duda w lipcu w Radiu Zet uznał, że "bardzo ładna data" i zwrócił uwagę, że Polacy nie przepadają za długimi kampaniami wyborczymi. Także szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot mówił - w "Poranku Radia TOK FM", że termin 15 października "jest zupełnie realny". - Zresztą prezydent mówił, że to jest termin brany przez niego pod uwagę - przypomniał współpracownik Andrzeja Dudy.

