Plany lekcji grozy i 10 godzin w szkole. "Sprawdziany miałam zapowiedziane przed rozpoczęciem roku"

Niektórym dyrektorom udało się dopiąć plany lekcji niemal w ostatniej chwili, bo jeszcze do niedawna szukali nauczycieli do pracy. Inni wciąż mają dziury, które będą musieli jakoś zapełnić.

Dla Andrzeja Wyrozembskiego, dyrektora I liceum im. Bolesław Limanowskiego na warszawskim Żoliborzu najważniejsze jest to, że udało się zamknąć zajęcia w jednej zmianie. - Uczniowie zaczynają wszyscy rano, ale ponieważ bardzo dużo lekcji jest w podziale na grupy, bo klasy są duże, więc to "rano" to może być 8:00, 8:50, 9:40, ale później już nie. No i potem plus 7-8 lekcji dziennie. Jak jest dobry dzień, to kończą o 14, ale to raczej klasy maturalne. Natomiast pozostałe klasy mają lekcje do prawie 16, a czasem bliżej 17 - relacjonuje.

W 160 liceum im. Stefana "Grota" Roweckiego na Ochocie też nie było łatwo. Niektóre klasy mają lekcje od 7:30 do 16:15. - Mamy sporo osób dojeżdżających spod Warszawy, najczęściej z Nadarzyna czy Grójca. Ten autobus, który jest raz na godzinę, powoduje, że dzieci, które kończą o 16:15 w domu są dość późno - mówi wicedyrektorka Ewelina Korcz.

Lekcje od świtu do zmierzchu. Dlaczego?

Powodów takiej sytuacji jest kilka. Pierwszym jest to, że do szkół trafiło półtora rocznika, czyli znacznie więcej młodych ludzi niż w standardowym roczniku. Druga kwestia to liczba stworzonych klas przemnożona przez liczbę lekcji, które muszą odbyć. - Siatki godzin są dosyć ścisłe, więc nie możemy przesunąć tych godzin np. na następny rok, tylko one muszą być zrealizowane np. w klasie pierwszej - wyjaśnia Ewelina Korcz.

Kolejna kwestia to dyspozycyjność nauczycieli, którzy często łączą etaty i są dostępni tylko w konkretnych godzinach. Ewelina Korcz wskazuje też, że czynnikiem jest pojemność szkoły. - Mamy w szkole jedno piętro. Wszystkie pomieszczenia, które mogły, zostały już zaadaptowane na pomieszczenia szkolne. W tym planie lekcje odbywają się również na korytarzu - przyznaje.

Ułożenie planów lekcji jest szczególnie trudne, gdy nauczyciele pracują w dwóch różnych szkołach, bo z jednego etatu nie są w stanie się utrzymać. - Ganiają pomiędzy szkołami. Dyrektorzy muszą to akceptować, bo gdyby powiedzieli "proszę pracować tylko tutaj", to słyszę: "przykro mi, ale nie mogę sobie na to pozwolić. To jest moje wypowiedzenie, idę gdzie indziej" - rozkłada ręce Andrzej Wyrozembski.

Sprawdziany zapowiedziane przed rozpoczęciem roku

Właśnie o rozbudowanych planach lekcji i przeciążeniu nauką mówili na początku tygodnia młodzi aktywiści, działacze Akcji Uczniowskiej oraz posłowie i posłanki Sejmu Dzieci i Młodzieży, którzy przed Sejmem zaapelowali do polityków o zmiany w szkołach.

- Szkoła powinna wspierać nasz samorozwój, dawać nowe możliwości. Nauczyciele powinni nas wspierać w tym, co robimy i pomagać w naszej realizacji - mówił Kacper Wiącek, dodając, że niestety tak się nie dzieje. I dodał, że na Instagramie zapytał znajomych, ile mają czasu dla siebie po szkole. Zacytował jedną z odpowiedzi: "Ja mam lekcje od 7:30 do 16:45 lub później. Przez co nie będę mieć czasu na większość rzeczy, bo będąc w trzeciej klasie liceum mamy już przed rozpoczęciem zaplanowane sprawdziany na pierwszy tydzień. Dodatkowo okropny jest fakt, że w czasie poprzedniego roku szkolnego chodziłam spać o 2 w nocy, a wstawałam o 5:30 ze względu na dojazd - tyle zajmowała mi nauka i prace domowe zadawane z większości przedmiotów".

Młodzi aktywiści oczekują od polityków dialogu z uczniami. Chcą szkoły bezpiecznej, tolerancyjnej i uczącej kluczowych kompetencji. Swoje propozycje zmian aktywiści zanieśli do ministerstwa edukacji, do kancelarii Sejmu i kancelarii prezydenta.