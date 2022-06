Ogólnokrajowy system kaucyjny - czemu to służy? Polska będzie kolejnym krajem

Ogólnokrajowy, jednolity system kaucyjny to żadna nowość w Europie. Najwcześniej nad recyklingiem opakowań pochyliła się Norwegia i wprowadziła jednolity system zwrotu już w 1996 r. Obecnie, dzięki niemu odzyskuje z rynku 93% opakowań po sprzedawanych w całym kraju napojach. W czołówce zwrotów opakowań jest też Litwa, która wypłaca kaucje zwrotne do 92% opakowań, choć jednolity system wdrożono w tym kraju dopiero w 2016 r.

Ogólnokrajowy system kaucyjny polega na tym, że można wygodnie zwrócić opakowanie odzyskując kaucję, bez potrzeby szukania sklepu, w którym kupiło się napój czy okazywania paragonu. Zwrot, aby był powszechny, musi być prosty, a zachętą do zwrotu opakowania zamiast wyrzucenia go do śmietnika, jest odzyskana część kosztu zakupionego napoju (kaucja).

Powszechny System Kaucyjny. Projekt przepływu kaucji Ministerstwo Klimatu i Środowiska

- Dbamy o środowisko naturalne, zmniejszając ilość śmieci na ulicach, w lasach, czy na plażach. Nie dopuszczamy do tego aby plastikowe opakowania płonęły na nielegalnych składowiskach. Efektem jest mniejsze zanieczyszczenie ziemi, powietrza, przyrody która nas otacza, co przekłada się na lepszą jakość naszego życia - tak o powodach wprowadzania ogólnokrajowego systemu kaucyjnego pisze portal Kaucyjny.pl

Bezparagonowy system kaucyjny w Polsce. Główne zasady

System ma pozwalać na zwrot następujących opakowań:

puszki o pojemności do 1 l,

butelki szklane do 1,5 l,

butelki plastikowe do 3 l.

- Dodatkowo do systemu zostaną włączone szklane butelki jednorazowego użytku o pojemności do 1,5 l. Zmniejszy to zanieczyszczenie środowiska tzw. małpkami — mówił podczas konferencji wiceminister.

Opakowania, podobnie jak w krajach zachodnich, będzie można zwracać bezpośrednio do sklepów. Sklepy do 100 m kw. powierzchni będą mogły przystąpić do programu dobrowolnie, jednak te wielkopowierzchniowe będą miały taki obowiązek, o ile sprzedają napoje w opakowaniach objętych systemem.

Powszechny system kaucyjny. Opakowania zwrotne - projekt Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wysokość kaucji określi rozporządzenie. Będzie jednolita w całym kraju

Podczas konferencji wiceministra klimatu i środowiska zostało powiedziane, że wysokość kaucji w całej Polsce będzie wprowadzona na drodze rozporządzenia.

- System kaucyjny tworzyć będą wprowadzający napoje w opakowaniach. Projektowane przepisy pozostawiają dużą swobodę przedsiębiorcom w tym zakresie, określając jednak warunki, które taki system powinien spełniać - wyjaśnił Ozdoba.

Wiceminister twierdzi, że klient nie zapłaci więcej za napój, eksperci uważają, że wdrożenie systemu musi kosztować i nowe przepisy przełożą się na wzrost cen. Część ceny będziemy mogli jednak odzyskać, zwracając opakowanie.