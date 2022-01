Strajk generalny w Solarisie. Pracownicy domagają się podwyżek

O rozpoczęciu strajku zadecydowali sami pracownicy. Przeprowadzono referendum strajkowe, którego wyniki ogłoszono 18 stycznia. Zagłosowały w nim 1342 osoby, czyli 51,7 proc. uprawnionych do głosowania. Za protestami opowiedziało się 92,7 proc. wszystkich głosujących.

- Trzy czwarte Bolechowa stanęło, Środa Wielkopolska stanęła w 100 procentach. Czekamy na następne lokalizacje, bo mamy je umieszczone w różnych częściach Wielkopolski. Z tego, co jeszcze się dowiedziałem, zakład na ul. Wieruszowskiej na tę chwilę stoi w 90 procentach - powiedział w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność" Albert Wojtczak, Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Solaris Bus & Coach.

Strajk jest konsekwencją braku porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w Solarisie a zarządem firmy. Spór trwa od września 2021 roku, wówczas rozpoczęły się rozmowy zainicjowane przez OPZZ Konfederację Pracy i Solidarność. Już 19 listopada zdecydowano się na pikietę przed zakładami Solarisa, jednak te działania - zdaniem związkowców - okazały się niewystarczające.

Mateusz Figaszewski, rzecznik Solaris Bus&Coach Sp. z o.o., proponował na jednym ze spotkań m.in. 5-proc. wzrost wynagrodzenia dla każdego pracownika. Dodatkowo doświadczeni pracownicy mieliby otrzymać min. 450 zł brutto premiami, a brygadziści otrzymaliby 650 zł brutto wraz z premiami.

Firma poinformowała także, że w latach 2018-2020 wydała na podwyżki płac ponad 60 mln zł.

Związkowcy nie zgodzili się na tę propozycję, dlatego 8 grudnia zadecydowano o przeprowadzeniu referendum strajkowego. Zagłosowały w nim 1342 osoby, czyli 51,7 proc. uprawnionych. Za przeprowadzeniem strajku generalnego opowiedziało się 92,7 proc. wszystkich głosujących. Strajk ma trwać do odwołania.

Posłowie Lewicy pojawili się w Bolechowie

W związku ze strajkiem w podpoznańskim Bolechowie pojawili się posłowie Lewicy, m.in. Adrian Zandberg i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Tu, w Solarisie, ludzie robią autobusy, którymi jeździ cała Europa. Dostają 2900. Polscy pracownicy nie są gorsi niż hiszpańscy! Mają prawo do porządnych płac! - mówił Adrian Zandberg do strajkujących pracowników Solarisa.

- W zakładzie w Solarisie, ale też w bardzo wielu innych miejscach w Polsce jest taka sama historia. Wielkie firmy mają rekordowe zyski, ale płace pracowników stoją, a jeśli one stoją, to tak naprawdę każdego dnia i tygodnia się zmniejszają. Wystarczy wejść do sklepu i zobaczyć ceny. Zobaczyć rosnące rachunki za elektryczność, za gaz, jeżeli płace pracowników nie będą rosnąć, to miliony ludzi w Polsce będą biednieć z miesiąca na miesiąc. Załoga zakładów Solaris zastrajkowała. Pokazała solidarność - podkreślał Adrian Zandberg.