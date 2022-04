Jest porozumienie PAŻP z kontrolerami lotów. "To nie koniec wojny, to rozejm"

- Mamy przełom w negocjacjach ze Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego! Za chwilę posiedzenie sejmowej podkomisji, podczas której podamy szczegóły - napisał na Twitterze Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

REKLAMA

- Udało się nam dojść do porozumienia. Przy czym musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest koniec wojny to, jest rozejm - powiedział już podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. lotnictwa wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego Andrzej Fenrych.

Jak dodał, "w imię dalszej dobrej współpracy, ponieważ PAŻP zobowiązała się do rozpoczęcia audytu i restrukturyzacji, (...) aby nie paraliżować ruchu lotniczego w Polsce, by Polacy mogli korzystać swobodnie z podróży lotniczych, by firmy lotnicze, które ucierpiały w pandemii, miały szansę normalnie rozwijać swój biznes w rozpoczynającym się sezonie letnim, poszliśmy na daleko idące ustępstwa i udało się nam porozumieć".

Fenrych powiedział, że porozumienie ZZ KRL z PAŻP ma obowiązywać do 10 lipca br.

Minister Adamczyk zapewnił, że "transport lotniczy w Polsce w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach jest niezaburzony". Jak dodał, jest "przekonany, że i w najbliższych miesiącach i latach".

Kryzys na polskim niebie

Konflikt w PAŻP zaczął się kilka miesięcy temu. Kontrolerzy z Warszawy zrzeszeni w Związku Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego pod koniec 2021 rok nie zgodzili się na obniżkę wynagrodzeń. W lutym agencja informowała, że ma do czynienia ze składaniem rezygnacji z pracy przez kontrolerów z Warszawy. "Blisko 170 osób znajduje w okresie wypowiedzenia, który dla większości zakończy się pod koniec kwietnia 2022 r." - podała. Według danych na luty w Warszawie zatrudnionych było 208 kontrolerów.

Jak twierdzą kontrolerzy, wynagrodzenia to tylko jedna z kwestii, o które aktualnie walczą. Nie zgadzają się na obniżenie pensji, czyli rozwiązanie forsowane przez poprzednie kierownictwo agencji. Wskazują też na warunki pracy, które mogą przełożyć się na bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej.