O tym, że ustawa prezydencka o Sądzie Najwyższym nie wypełnia kroków milowych z KPO, prawnicy i politycy mówili od początku. Mimo to premier powtarzał, że pan prezydent ustalił wszystko z Komisją Europejską, Sejm zuchwale odrzucił wszystkie poprawki Senatu zbliżające zapisy ustawy do KPO. Dziś naprawdę ktoś się dziwi, że pieniądze na odbudowę oddalają się, i wracamy do punktu wyjścia?

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl