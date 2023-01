"Hurtowe kupowanie poparcia". PiS wybrał rozdawanie laptopów, ale dosypać pieniędzy na leczenie dzieci nie chce

Rząd rozda komputery uczniom IV klas szkół podstawowych. Zapewne zbiegiem okoliczności jest to, że pomoc trafi do szkół we wrześniu - tuż przed wyborami. - 370 tys. dzieci to jest dwa razy tyle rodziców i cztery razy tyle dziadków. To ponad 2 miliony potencjalnie zadowolonych ludzi - komentował w TOK FM Krzysztof Kowalczyk. Dziennikarz "Rzeczpospolitej" ocenił, że mamy do czynienia z "hurtowym kupowaniem poparcia".

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl