Dymisje w wojsku. Gen. Cieniuch przypomina katastrofę smoleńską

Jak poinformowała "Rzeczpospolita", najważniejsi dowódcy polskiej armii - Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny gen. Tomasz Piotrowski - podali się do dymisji. - Jest to finalny rezultat czegoś, co trwało znacznie dłużej - zakończył generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl