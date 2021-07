Zobacz wideo

"Kościół podkreślał, że wynalezienie szczepionek może być uznane z perspektywy medycyny prewencyjnej za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami, w tym także z chorobami zakaźnymi" - napisał abp Gądecki w oświadczeniu dotyczącym szczepień przeciw COVID-19.

Zaznaczył, że "szczepienia przeciw COVID-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw". Podkreślił, że "decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego, ale szczepienie powinno być dobrowolne".

"Kościół wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się"

Odwołując się do Noty Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 roku, abp Gądecki napisał, że "szczepienie nie jest co do zasady, obowiązkiem moralnym".

Zapewnił jednocześnie, że "Kościół, będąc w kontakcie z właściwymi służbami medycznymi i sanitarnymi, wspiera edukacyjne i informacyjne inicjatywy społeczne i publiczne, których celem jest zwiększenie świadomości wiernych w kwestii szczepień".

Przewodniczący KEP zaznaczył również, że "Kościół wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się".

"Przykład papieża Franciszka, który nie tylko sam się zaszczepił, ale wielokrotnie apelował o szczepienie się i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek do biedniejszych krajów, jest zachętą do szczepienia się dla tych, którym jest bliskie nie tylko dobro własne, ale również dobro wspólne" - napisał abp Gądecki.

Przewodniczący episkopatu zwrócił również uwagę, że szczepienia nie powinny prowadzić do zaniedbania innych elementów ważnych dla ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń Sars-CoV-2 oraz leczenia choroby COVID-19, czyli "dbałości o higienę, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, w tym do skutecznej farmakoterapii, a także rozwijania badań podstawowych i klinicznych ukierunkowanych na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie".

Spotkanie z ministrem zdrowia

W środę odbyło się spotkanie Sekretarza Generalnego KEP bp. Artura Mizińskiego z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielski ws. szczepień.

W ubiegłym tygodniu, podczas wizyty w Lublinie, szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że spada zainteresowanie szczepieniami i jak określił "potrzebny jest nowy impuls". - Autorytet Kościoła mógłby bardzo w tym pomóc - ocenił. Poinformował jednocześnie, że prowadzone są w tej kwestii rozmowy z przedstawicielami Kościoła, ale nie chciał zdradzać szczegółów.

W czwartek z kolei - już po opublikowaniu oświadczenia abpa Gądeckiego - Niedzielski podziękował przewodniczącemU KEP za "bardzo ważny głos kościoła w sprawie szczepień - głos, który dziś jest nam tak bardzo potrzebny". "Dziękuję również bp Arturowi Mizinskiemu za spotkanie i owocny dialog" - napisał na Twitterze.

W poniedziałek metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przesłał do wszystkich proboszczów archidiecezji warszawskiej list z prośbą, by zaapelowali do wiernych o szczepienie się. Hierarcha wskazał, że szczepienie jest wyrazem "odpowiedzialności za zdrowie społeczne w duchu piątego przykazania Bożego".

"W związku z trwającą pandemią COVID-19 i brakiem skutecznego lekarstwa Kościół Warszawski apeluje o podejmowanie akcji szczepień dla dobra całej społeczności" - napisał kard. Nycz.

Watykan zachęca do szczepień już od dawna

Kampania szczepień przeciwko COVID-19 w Stolicy Apostolskiej rozpoczęła się 13 stycznia. Wśród pierwszych osób znalazł się papież Franciszek i jego emerytowany poprzednik Benedykt XVI, o czym 14 stycznia poinformował dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni.

W lutym papież zaapelował o zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji szczepionek przeciw koronawirusowi, nie według kryteriów ekonomicznych, lecz przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich. W kwestii zdrowia nie może rządzić "logika zysku" - zaznaczył.

Wielu polskich biskupów już się zaszczepiło.