Wniosek o dofinansowanie żłobka. Komu przysługuje? Zobacz, jak otrzymać nawet 400 zł miesięcznie

Wniosek o dofinansowanie do żłobka 400 zł - nie każdy otrzyma wniosek w takiej wysokości

Od 1 kwietnia rodzice mogą składać wniosek o dofinansowanie do żłobka, klubu dziecięcego bądź dziennego opiekuna.

Dofinansowanie to maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż płaci za opiekę, z uwzględnieniem dotacji z budżetu gminy, środków unijnych i przyznanych przez podmiot prowadzący zniżek. Co istotne, dofinansowanie to nie uwzględnia wyżywienia.

Tak zwane żłobkowe nie będzie wypłacane rodzicom czy opiekunom. Środki będą przekazywane bezpośrednio na konto placówki, do której uczęszcza dziecko.

Dofinansowanie do żłobka - kto może liczyć na 400 zł miesięcznie?

Dofinansowanie do żłobka to świadczenie przewidziane dla tych rodziców i opiekunów, którzy nie mogą skorzystać z rodzinnego kapitału opiekuńczego. O żłobkowe wnioskować więc mogą:

na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,

na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,

na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia

Warunkiem koniecznym jest, by dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystało z opieki opiekuna dziennego.

Wniosek o dofinansowanie żłobka mogą składać również rodzice i opiekunowie pochodzący z Ukrainy.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do żłobka? - sprawdź i nie przegap terminu

Wniosek o dofinansowanie do żłobka w ZUS można składać od 1 kwietnia 2022 roku jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

bankowości elektronicznej.

Chociaż dofinansowanie wchodzi w życie 1 kwietnia przysługuje z wyrównaniem od 1 stycznia br. Warunkiem jest złożenie wniosku do końca maja br.