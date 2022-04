Wywieszanie flagi przy budynkach czy przypinanie do ubrania barw narodowych to najpopularniejsze formy świętowania Dnia Flagi. Niektórych kusi, by flagę wykorzystać w inny sposób. Pamiętajmy jednak, że z flagą państwową, podobnie jak ze wszystkimi symbolami narodowymi, należy obchodzić się szczególnie ostrożnie, bowiem można narazić się na oskarżenie o znieważenie.

Dzień Flagi i inne święta majowe a wykorzystanie flagi. Czego nie wolno robić z flagą?

Flagi państwowej nie wolno w żaden sposób znieważać. Nie można umieszczać na niej żadnych napisów ani grafik. Nie należy także mocować do niej żadnych przedmiotów. Jak czytamy w Informacyjnym Serwisie Policyjnym, flagi państwowej nie używa się do nakrywania stołów, mównic czy pojazdów. Nie powinno się również nakrywać nią odsłanianych tablic lub pomników. Zamiast niej lepiej posłużyć się biało-czerwoną wstęgą.

Flaga narodowa a barwy narodowe - na czym polega różnica?

Barwy narodowe różnią się od flagi państwowej tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być dowolnej długości i szerokości. Trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Natomiast flaga ma proporcje 5:8.

Na fladze narodowej nie wolno umieszczać żadnych napisów, ani rysunków, jest to dozwolone jedynie na barwach narodowych.

Ponieważ flaga musi być traktowana z godnością i szacunkiem, niedopuszczalne jest umieszczanie jej na przedmiotach codziennych, zwłaszcza jednorazowego użytku typu chusteczki, serwetki czy kubki.

Ustawa zabrania także umieszczanie flagi i godła na przedmiotach przeznaczonych do sprzedaży. Dozwolone jest umieszczanie ich w „formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej", ale tak, by flagi lub godła nie ośmieszał.

2 maja Święto Flagi - umieszczając flagę przed domem pamiętaj o kilku zasadach

Flagę narodową wywieszamy nie tylko w Święto Flagi, ale także 1 maja (w Święto Pracy) oraz 3 maja (Święto Konstytucji). W związku z tym Informacyjny Serwis Policyjny instruuje, jak powinno się eksponować polską flagę:

Flaga powinna być zawsze zadbana. Kiedy wypłowieje lub się podrze, powinno wymienić się ją na nową.

Flaga nigdy nie może dotykać podłogi czy ziemi - przypomina ministerstwo.

Miejsce umieszczenia flagi powinno być honorowe, nie ujmujące jej godności oraz zapewniające jej dobrą widoczność o każdej porze dnia i nocy.

Obywatele nie powinni umieszczać flagi na maszcie znajdującym się na szczycie ich domów czy innych prywatnych zabudowań. Umieszczenie takie jest oznaką, że wewnątrz budynku sprawowane są funkcje państwowe. Osoby prywatne wywieszają flagi przy wejściu do swego budynku, z okna lub na balkonie, mogą także ją podnieść na maszcie przed swym budynkiem.

Flaga państwowa z godłem Rzeczypospolitej Polskiej nie powinna być używana przez obywateli. Służy ona przedstawicielom RP za granicą. Podnoszona jest również na cywilnych lotniskach, w kapitanatach, bosmanatach oraz na statkach jako morska bandera. Może być również używana przez Wojsko Polskie w trakcie wizyt zagranicznych gości.

Podczas marszów flaga państwowa ma być niesiona przed rzędem innych flag lub z innymi flagami w jednym rzędzie

Flagę należy niszczyć z godnością

Jeśli flaga, którą posiadamy znacząco się zużyła lub wypłowiała, należy ją zniszczyć z godnością. Zgodnie z wytycznymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego takie flagi powinny być gromadzone i niszczone w sposób godny, najlepiej palone w miejscu niepublicznym, po pozbawieniu ich cech używalności. Przedtem flagi trzeba rozciąć, aby rozdzielić barwy. Podobne procedury obowiązują w przypadku godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Co grozi za znieważenie flagi narodowej?

Karalność za znieważenie symboli narodowych ustanawia art. 137 Kodeksu karnego, zgodnie z którym każdy, kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Takiej samej karze podlega osoba, która na terytorium RP znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.

Eksperci podkreślają jednak, że nie można znieważyć flagi niechcący, bowiem w tym wypadku najważniejsza jest intencja:

- Samo znieważenie można popełnić jedynie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Kluczowa jest intencja. Nie jest istotne, jak dane działanie zostało odebrane przez inne osoby - wyjaśnia Anna Wójcik z Instytutu Nauk Prawnych PAN w rozmowie z serwisem prawo.pl