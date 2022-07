Najmłodszy polski profesor ma 29 lat. Prof. Mateusz Hołda skromnie: Sukcesy przyszły przy okazji

29-letni Mateusz Hołda został najmłodszym w historii Polski profesorem tytularnym. - Sukcesy przyszły przy okazji. To, co planowałem od 2013 roku, to zająć się morfologią układu sercowo-naczyniowego. Chciałem być najlepszy w tym, co robię - mówił w TOK FM. I podkreślił, że na ścieżce kariery więcej miał przegranych niż wygranych. - Poczucie porażki jest głęboko osadzone w sukcesie - ocenił.

Archiwum prywatne/AG