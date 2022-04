Jak rozliczyć PIT 2022. e-PIT z komunikatem status 403. Co zrobić, gdy PIT jest odrzucony?

Jak złożyć PIT 2022? Opcji jest kilka, wybierz najdogodniejszą dla siebie

Na rozliczenie PITów za 2021 roku mamy czas do 2 maja (zgodnie z ustawą terminem ostatecznym jest 30 kwietnia, jednak z uwagi na fakt, iż w tym roku dzień ten wypada w sobotę, termin został wydłużony do poniedziałku). Podatnicy mają do wyboru kilka sposobów złożenia swojej deklaracji podatkowej. By rozliczyć się z Fiskusem można:

wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu i uzyskać Urzędowe Poświadczenie Odbioru

skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów; usługa dostępna jest również wewnątrz programu e-pity,

złożyć deklarację w okienku podawczym znajdującym się w Urzędzie Skarbowym,

skorzystać z formy równorzędnej złożeniu podania w okienku podawczym, czyli nadać deklarację w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (wysłać w okienku pocztowym – uwaga: nie należy deklaracji wysyłać za pośrednictwem innych kurierów czy doręczycieli)

Statystyki pokazują, że z roku na rok coraz więcej Polaków wybiera opcję online. W 2021 roku było to prawie milion podatników więcej niż w roku poprzednim, którzy rozliczyli się poprzez rządową usługę e-PIT. Dane Ministerstwa Finansów wykazały, że rok temu 5,8 mln deklaracji PIT złożono za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (nie wliczając tych z automatycznej akceptacji).

e-PIT 2022 - status 403 - odrzucenie PITu z powodu błędu. Sprawdź, co zrobić w takiej sytuacji

Przesłanie wypełnionego druku e-deklaracji do urzędu skarbowego powinno zakończyć się komunikatem o numerze 200 świadczącym o tym, że przetwarzanie zakończyło się poprawnie. Może zdarzyć się jednak sytuacja, że PIT zostanie odrzucony wskutek błędu. Każdy rodzaj błędu ma swój numer, którego wyjaśnienie można znaleźć na stronie e-pity.pl.

Jednym z najczęściej spotykanym kodem błędu jest status 403. Świadczy on o tym, że dokument opatrzono niepoprawnym podpisem. Oto, co należy zrobić w takiej sytuacji:

Należy sprawdzić czy w programie do obsługi e-podpisu została poprawnie ustawiona konfiguracja zgodnie z wymogami Ministerstwa zamieszczonymi w pliku https://www.podatki.gov.pl/media/5060/oprogramowanie-do-podpisu-konfiguracja-dla-edeklaracje_v20190625.pdf

Po poprawieniu konfiguracji należy ponowić wysyłkę deklaracji.

Jeśli wysyłka się nie powiedzie i nadal będzie pojawiał się status 403 prosimy o kontakt z Infolinią systemu e-Deklaracje - dane kontaktowe są podane na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/kontakt