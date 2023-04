Zjednoczona Prawica ma problem. Nawet z Konfederacją nie da się skleić parlamentarnej większości [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Z opublikowanego w poniedziałek przez Wirtualną Polskę badania wynika, że największym poparciem cieszy się PiS (Zjednoczona Prawica). 33,1 proc. badanych zadeklarowało, że oddałoby swój głos właśnie na tę partię. To o 0,6 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie temu.

Niezmiennie na drugim miejscu z 25,1 proc. poparciem jest Koalicja Obywatelska, która zyskała 2 pkt proc. na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Trzecie miejsce przypadłoby koalicji PSL i Polsce 2050., mogłaby ona liczyć na poparcie 14,3 proc. badanych, co stanowi jednak o 0,6 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie temu.

Na Lewicę zagłosowałoby - 9,4 proc. ankietowanych. To spadek o 1,8 pkt proc. Niewiele mniej ankietowanych zadeklarowało poparcie dla Konfederacji - 9,3 proc. ankietowanych, to o 1 pkt proc. więcej niż dwa tygodnie temu. Natomiast na koalicję AgroUnii i Porozumienia swój głos oddałoby 0,4 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o 0,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania sondażowego.

"8,4 proc. badanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos, gdyby wybory odbywały się w miniony weekend" - czytamy.

Na ile mandatów w nowym Sejmie mogłaby liczyć Zjednoczona Prawica z Konfederacją?

Jak obliczył dla WP socjolog prof. Jarosław Flis, jeżeli wyniki sondażu przeliczyć na poselskie mandaty, to Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na 183 miejsca w Sejmie, Koalicja Obywatelska na 134, PSL razem Polską 2050 otrzymałoby 68 mandatów, Lewica i Konfederacja po 37. Jeden mandat zostałby dla mniejszości niemieckiej.

Oznacza to jednak, że PiS nawet po wejściu w koalicję z Konfederacją nie miałby parlamentarnej większości. Bo układ Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością oraz sojusznikami ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego (Solidarną Polską i Partią Republikańską) miałby 220 z 460 głosów. Czyli o 11 za mało, by stworzyć sejmową większość.

Firma United Surveys w dniach 14.04 - 16.04.2023 przeprowadziła badanie dotyczące preferencji wyborczych Polaków, metodą CATI&CAVI (ratio 50/50) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

