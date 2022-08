Cały piątek na północy i zachodzie będzie słoneczny. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwy jest przelotny deszcz, a na wschodzie też burze. W trakcie burz opady deszczu do 15 mm. Jak informuje IMGW, maksymalna temperatura w piątek będzie wynosiła od 25°C - 26°C na wschodzie, południu i nad morzem, do 28°C - 30°C na północy i zachodzie kraju. Będzie wiał słaby wiatr, ze wschodu i północnego wschodu.

W nocy z piątku na sobotę na północy kraju, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na północnym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Temperatura minimalna wyniesie od 14°C do 17°C, chłodniej będzie tylko na obszarach podgórskich, około 13°C. W czasie burz pojawi się porywisty wiatr o sile do 60 km/h - informuje IMGW.

Pogoda na długi weekend. Nawet do 30°C ale pochmurno i burzowo

Sobota w całym kraju zapowiada się pochmurnie. Po południu zachmurzenie będzie duże. Na południu i w centrum będzie padał przelotny deszcz. Na południu możliwe są również burze. W trakcie burz opady deszczu do 15 mm.

W najcieplejszym momencie dnia synoptycy zapowiadają od 22°C do 25°C na południowym wschodzie i wschodzie kraju, około 28°C w centrum, do 30°C na zachodzie. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, w czasie burz porywisty - do 60 km/h.

Pogoda na weekend. Niedziela z porywistym wiatrem i burzami. Gdzie?

W niedzielę nadal pochmurnie. Zachmurzenie umiarkowane i bez opadów tylko na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Tam też najcieplej od 28°C do 30°C. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 23°C do 28°C. W całym kraju w niedzielę będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, który w czasie burz może osiągać do 65 km/h.

Pogoda na długi weekend. Będzie pochmurno, ale gorąco. Nawet 31°C

Poniedziałek w całym kraju ma być pochmurny, deszczowy, z przelotnymi burzami. Najmniej opadów synoptycy przewidują na zachodzie. Temperatura maksymalna od 25°C nad morzem i na obszarach podgórskich, 27°C na północnym wschodzie do 30°C, 31°C na zachodzie kraju. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h.

Burze w Polsce. Jak i gdzie je obserwować je online?

Aby sprawdzić gdzie i kiedy będą burze online, można skorzystać m.in. ze strony burze.dzis.net, na której znajduje się czytelna i dobrze opisana mapa. Na niej zaznaczone są miejsca zarejestrowanych wyładowań atmosferycznych z ostatnich dwóch godzin. Mapa odświeżana jest co 5 minut.

Podobną, interaktywną mapę burzową, wykrywającą wyładowania atmosferyczne i burze w czasie rzeczywistym, znaleźć można na niemieckiej stronie radaru burz Blitz – www.blitzortung.org.

Świetną stroną do obserwacji zmieniających się frontów burzowych, burz z gradem, opadów czy wichur, jest strona ze zdjęciami satelitarnymi Sat24.com. Tutaj na bieżąco obserwować można fronty przemieszczające się nad różnymi obszarami świata, w wybranej opcji widoku: wzrokowej albo na podczerwień.

Bardzo znany w Polsce jest także serwis Łowców Burz. Strona ta podaje bieżące prognozy, ostrzega przed zagrożeniem burzowym, podaje wnikliwe opisy sytuacji synoptycznych, jak również przedstawia ich omówienie.

Można również skorzystać ze strony/aplikacji windy.com. na której można sprawdzać pogodę w czasie rzeczywistym oraz jako prognozę. Przedstawia ona różne parametry takie jak wiatr, temperatura, opady, burze itp.