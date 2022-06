Sytuacja mieszkaniowa w Polsce. Zaplanować można wszystko. Gorzej z realizacją

Pod koniec zeszłego roku, Eurostat opublikował dane, z których wynika, że 47,5 proc. ludzi w wieku 25-34 lata, nadal mieszka z rodzicami.

REKLAMA

Badanie zostało wykonane po 1,5 roku pandemii i wówczas nie dziwiło, że w ciągu roku liczba niesamodzielnie gospodarujących młodych Polaków wzrosła o 172 tys. zł. To był ten czas gdy młodzi pracownicy miast, opuszczali wynajmowane mieszkania i wracali do domu, cały czas pracując zdalnie. Inni opóźniali usamodzielnienie się ze względu na wyjątkową sytuację. Grupa młodych mieszkających z rodzicami wzrosła wówczas do 2,6 mln ludzi.

Rząd w niesamodzielnym mieszkaniu od dawna upatrywał jednego z powodów odraczania decyzji o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci i planował wiele działań mającą poprawić sytuację mieszkaniową młodych.

Zaproponował m.in. realizację programu kredytu bez wkładu własnego.

- Kredyty bez wkładu własnego mogą nawet o kilka lat skrócić drogę do własnego mieszkania. Aż tyle czasu młodzi potrzebują bowiem, aby uzbierać niezbędny do kredytu wkład własny. - tłumaczył w Infor.pl Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Dziś, ceny mieszkań rosną, a wtórują im rosnące stopy procentowe oraz malejąca zdolność kredytowa młodych. W wielu przypadkach marzenie młodych o własnym "M" właśnie się oddaliło.

Pustostany w Polsce. Skąd wiadomo ile ich jest

Młodzi mieszkają więc z rodzicami i odraczają decyzję o rodzinie i dziecku, a tymczasem okazuje się, że w Polsce mamy naprawdę dużo pustostanów. Liczba niezamieszkałych lokali to dokładnie 1,86 mln. Stanowi 12,1 proc. wszystkich lokali mieszkalnych (15,3 mln) w Polsce.

Skąd wiadomo, ile jest pustostanów na terenie naszego kraju?

Wykazał to ostatni spis powszechny. Na odpowiedzi dotyczące sytuacji mieszkaniowej nałożono zużycie prądu w lokalach. Z tej analizy wyłoniła się liczba niemal 2 mln mieszkań, które stoją puste.

Dane GUS do swojej analizy wykorzystał Rynekpierwotny.pl. Portal wzbogacił dane materiałami z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz liczbami Eurostatu i przygotował prognozę spadku liczby ludności na poszczególnych obszarach, oraz liczbę niezamieszkałych domów i lokali do 2030 r. Okazuje się, że najwięcej pustostanów będzie położonych na terenach wiejskich, z dala od miast.

Kim jest właściciel pustostanu? Zamiast podatku może lepsza będzie dopłata do remontu

Wspomniane analizy pozwalają stwierdzić, kto zarządza taką ilością pustostanów. Struktura własnościowa jest następująca:

Mieszkania komunalne i socjalne, (zarządzane przez gminy) - 65 tys.

Domy i mieszkania prywatne - 1,8 mln.

- Dużą grupę pustostanów mogą stanowić starsze i słabo zlokalizowane domy — informuje Rynek Pierwotny.

Prywatne pustostany to zarówno domy straszące wybitymi oknami w wielu regionach kraju, jak i "mieszkania po babci" czekające aż dzieci dorosną i je przejmą.

Po pierwszych informacjach o liczbie pustych mieszkań pojawiły się pogłoski o zamiarze wprowadzenie przez rząd podatku od pustostanów.

Premier Mateusz Morawiecki szybko jednak zdementował plotkę o takim podatku, mówiąc, że rząd nad nim nie pracuje.

Wiceminister Piotr Uściński z Ministerstwa Rozwoju i Technologii poinformował, że ponieważ zapotrzebowanie na mieszkania jest bardzo duże, trzeba pomóc gminom w zagospodarowaniu lokali komunalnych:

- Na rynku jest dużo nieruchomości, które można wyremontować lub zaadaptować na lokale mieszkalne. Rozważamy wsparcie, by można było takie inwestycje sprawniej przeprowadzać, by uprościć te procedury — powiedział Uściński.

Sytuacja mieszkaniowa młodych Polaków się pogarsza. Koszt kredytów rośnie, a zdolność kredytowa spada. Młodzi zostają w swoich pokoikach u rodziców, a za ścianą w bloku znajdują się niezagospodarowane pustostany.

Obecnie nie toczą się prace mogące połączyć 2 liczby:

1,82 mln — liczba pustostanów w Polsce,

2,6 mln — liczba osób w wieku 25-34 lata mieszkająca z rodzicami.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!